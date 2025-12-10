Nota de plată  Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1

Lando Norris (26 de ani, McLaren) a petrecut pe cinste după primul său titlu mondial din carieră, în Formula 1.

Conform The Sun, pilotul britanic a sărbătorit până dimineața alături de iubita sa, prieteni și colegi de echipă.

Lando Norris, petrecere grandioasă după cucerirea titlului mondial

După ce a câștigat primul său titlu mondial, Lando Norris a petrecut până în zori.

Lando și apropiații săi au stat până la 6 dimineața într-un club, acolo unde s-a aflat și Charles Leclerc, rivalul său de la Ferrari.

„Familia și prietenii lui Lando au început petrecerea în Shangri-La în jurul orei 21:00, dar Lando nu a apărut până la ora 1:00 pentru că avea multe interviuri de dat.

Unii dintre ei nu au terminat de petrecut până la 6 dimineața, inclusiv mama și tatăl său”, a declarat o persoană din anturajul lui Lando, pentru sursa citată.

Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1

Toată distracția de după cucerirea titlului mondial a reprezentat o cheltuială imensă. Apropiații lui Lando au făcut o consumație de peste peste 100.000 de euro!

„Lando a fost în al nouălea cer toată noaptea. Este un moment pe care niciunul dintre ei nu îl va uita vreodată, mai ales pentru cine a plătit nota de plată.

Spre sfârșitul petrecerii a fost în jur de 115.000 de euro”, a mai spus persoana din anturajul pilotului.

Alături de Lando Norris la marea victorie de la Abu Dhabi a fost și iubita sa, cea care a postat o poză cu acesta pe Instagram, descrierea fiind: „Micul meu campion”.

