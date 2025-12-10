Nota de plată  Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1
Lando Norris FOTO: Instagram
Formula 1

Nota de plată Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 23:28
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 23:28
  • Lando Norris (26 de ani, McLaren) a petrecut pe cinste după primul său titlu mondial din carieră, în Formula 1.

Conform The Sun, pilotul britanic a sărbătorit până dimineața alături de iubita sa, prieteni și colegi de echipă.

Liga Campionilor Manchester City a învins-o pe Real Madrid. Vlad Dragomir, eșec în fața lui Juventus » Clasamentul actualizat
Citește și
Liga Campionilor Manchester City a învins-o pe Real Madrid. Vlad Dragomir, eșec în fața lui Juventus » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga Campionilor Manchester City a învins-o pe Real Madrid. Vlad Dragomir, eșec în fața lui Juventus » Clasamentul actualizat

Lando Norris, petrecere grandioasă după cucerirea titlului mondial

După ce a câștigat primul său titlu mondial, Lando Norris a petrecut până în zori.

Lando și apropiații săi au stat până la 6 dimineața într-un club, acolo unde s-a aflat și Charles Leclerc, rivalul său de la Ferrari.

„Familia și prietenii lui Lando au început petrecerea în Shangri-La în jurul orei 21:00, dar Lando nu a apărut până la ora 1:00 pentru că avea multe interviuri de dat.

Unii dintre ei nu au terminat de petrecut până la 6 dimineața, inclusiv mama și tatăl său”, a declarat o persoană din anturajul lui Lando, pentru sursa citată.

Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1

Toată distracția de după cucerirea titlului mondial a reprezentat o cheltuială imensă. Apropiații lui Lando au făcut o consumație de peste peste 100.000 de euro!

„Lando a fost în al nouălea cer toată noaptea. Este un moment pe care niciunul dintre ei nu îl va uita vreodată, mai ales pentru cine a plătit nota de plată.

Spre sfârșitul petrecerii a fost în jur de 115.000 de euro”, a mai spus persoana din anturajul pilotului.

Alături de Lando Norris la marea victorie de la Abu Dhabi a fost și iubita sa, cea care a postat o poză cu acesta pe Instagram, descrierea fiind: „Micul meu campion”.

Citește și

„Ar fi o mare lipsă de respect”  Erling Haaland, despre ce nu-i place în fotbal: „Să fim sinceri”
Campionate
22:35
„Ar fi o mare lipsă de respect” Erling Haaland, despre ce nu-i place în fotbal: „Să fim sinceri”
Citește mai mult
„Ar fi o mare lipsă de respect”  Erling Haaland, despre ce nu-i place în fotbal: „Să fim sinceri”
Olăroiu și-a aflat adversarul  Cu cine va juca Emiratele Arabe Unite în sferturile Cupei Arabiei
Stranieri
21:59
Olăroiu și-a aflat adversarul Cu cine va juca Emiratele Arabe Unite în sferturile Cupei Arabiei
Citește mai mult
Olăroiu și-a aflat adversarul  Cu cine va juca Emiratele Arabe Unite în sferturile Cupei Arabiei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
formula 1 mclaren petrecere lando norris
Știrile zilei din sport
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Handbal
00:18
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Citește mai mult
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Gimnastica
09:06
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Citește mai mult
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Europa League
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:05
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
17:10
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share