Liga Campionilor Manchester City a învins-o pe Real Madrid. Vlad Dragomir, eșec în fața lui Juventus » Clasamentul actualizat
Liga Campionilor

Liga Campionilor Manchester City a învins-o pe Real Madrid. Vlad Dragomir, eșec în fața lui Juventus » Clasamentul actualizat

Ștefan Neda , George Neagu
Publicat: 11.12.2025, ora 00:02
Actualizat: 11.12.2025, ora 00:20
  • Manchester City a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1, chiar pe „Santiago Bernabeu”.
  • Arsenal a câștigat categoric în fața lui Club Brugge, scor 3-0, și este singura echipă care are maximum de puncte după cele 6 etape disputate.
  • Pafos, echipa unde joacă Vlad Dragomir, a fost învinsă de Juventus, scor 0-2.

Real Madrid - Manchester City este deja un „clasic” al ultimelor sezoane a Ligii Campionilor. Cele două formații s-au întâlnit în ultima rundă din 2025. Faza principală a competiției va continua la finalul lunii ianuarie.

Real Madrid - Manchester City 1-2

  • Au marcat: Rodrygo ('28)/O'Reilly ('35), Haaland ('43 - pen.)

Juventus - Pafos 2-0

  • Au marcat: McKennie ('67), David ('73)
  • Vlad Dragomir a jucat până în minutul 78, fiind înlocuit cu Mons Bassouamina

Athletic Bilbao - PSG 0-0

Benfica - Napoli 2-0

  • Au marcat: Rios ('20), Barreiro ('49)

Club Brugge - Arsenal 0-3

  • Au marcat: Madueke ('25, '47), Martinelli ('56)

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2

  • Au marcat: Brandt ('18, '51)/Aleesami ('42), Hauge ('75)

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

  • Au marcat: Bruno Guimaraes ('13 - autogol), Grimaldo ('88)/Gordon ('51 - penalty), Miley ('74)

Qarabag - Ajax 2-4

  • Au marcat: Duran ('10), Matheus Silva ('47)/Dolberg ('39), Gloukh ('79, '90), Gaaei ('83)

Villarreal - FC Copenhaga 2-3

  • Au marcat: Comesana ('47), Oluwaseyi ('56)/Elyounoussi ('2), Achouri ('48), Cornelius ('90)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal618
2Bayern615
3PSG613
4Manchester City613
5Atalanta613
6Inter612
7Real Madrid612
8Atletico Madrid612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Liverpool612
10Dortmund611
11Tottenham611
12Newcastle610
13Chelsea610
14Sporting610
15Barcelona610
16Marseille69
17Juventus69
18Galatasaray69
19Monaco69
20Leverkusen68
21PSV68
22Qarabag67
23Napoli67
24Copenhaga67
Zona echipelor eliminate⤵️
25Benfica66
26Pafos66
27Union SG66
28Athletic Bilbao65
29Olympiacos65
30Frankfurt64
31Club Brugge64
32Bodo/Glimt63
33Slavia Praga63
34Ajax63
35Villarreal61
36.Kairat61

Real Madrid Liga Campionilor bayer leverkusen Manchester City Benfica Lisabona fc copenhaga borussia dortmund newcastle JUVENTUS arsenal Ajax Amsterdam Athletic Bilbao napoli PSG villareal fc qarabag vlad dragomir Pafos Bodo/Glimt
