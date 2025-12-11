Liga Campionilor Manchester City a învins-o pe Real Madrid. Vlad Dragomir, eșec în fața lui Juventus » Clasamentul actualizat

- Manchester City a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1, chiar pe „Santiago Bernabeu”.
- Arsenal a câștigat categoric în fața lui Club Brugge, scor 3-0, și este singura echipă care are maximum de puncte după cele 6 etape disputate.
- Pafos, echipa unde joacă Vlad Dragomir, a fost învinsă de Juventus, scor 0-2.
Real Madrid - Manchester City este deja un „clasic” al ultimelor sezoane a Ligii Campionilor. Cele două formații s-au întâlnit în ultima rundă din 2025. Faza principală a competiției va continua la finalul lunii ianuarie.
Real Madrid - Manchester City 1-2
- Au marcat: Rodrygo ('28)/O'Reilly ('35), Haaland ('43 - pen.)
Juventus - Pafos 2-0
- Au marcat: McKennie ('67), David ('73)
- Vlad Dragomir a jucat până în minutul 78, fiind înlocuit cu Mons Bassouamina
Athletic Bilbao - PSG 0-0
Benfica - Napoli 2-0
- Au marcat: Rios ('20), Barreiro ('49)
Club Brugge - Arsenal 0-3
- Au marcat: Madueke ('25, '47), Martinelli ('56)
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2
- Au marcat: Brandt ('18, '51)/Aleesami ('42), Hauge ('75)
Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2
- Au marcat: Bruno Guimaraes ('13 - autogol), Grimaldo ('88)/Gordon ('51 - penalty), Miley ('74)
Qarabag - Ajax 2-4
- Au marcat: Duran ('10), Matheus Silva ('47)/Dolberg ('39), Gloukh ('79, '90), Gaaei ('83)
Villarreal - FC Copenhaga 2-3
- Au marcat: Comesana ('47), Oluwaseyi ('56)/Elyounoussi ('2), Achouri ('48), Cornelius ('90)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|6
|18
|2
|Bayern
|6
|15
|3
|PSG
|6
|13
|4
|Manchester City
|6
|13
|5
|Atalanta
|6
|13
|6
|Inter
|6
|12
|7
|Real Madrid
|6
|12
|8
|Atletico Madrid
|6
|12
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Liverpool
|6
|12
|10
|Dortmund
|6
|11
|11
|Tottenham
|6
|11
|12
|Newcastle
|6
|10
|13
|Chelsea
|6
|10
|14
|Sporting
|6
|10
|15
|Barcelona
|6
|10
|16
|Marseille
|6
|9
|17
|Juventus
|6
|9
|18
|Galatasaray
|6
|9
|19
|Monaco
|6
|9
|20
|Leverkusen
|6
|8
|21
|PSV
|6
|8
|22
|Qarabag
|6
|7
|23
|Napoli
|6
|7
|24
|Copenhaga
|6
|7
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Benfica
|6
|6
|26
|Pafos
|6
|6
|27
|Union SG
|6
|6
|28
|Athletic Bilbao
|6
|5
|29
|Olympiacos
|6
|5
|30
|Frankfurt
|6
|4
|31
|Club Brugge
|6
|4
|32
|Bodo/Glimt
|6
|3
|33
|Slavia Praga
|6
|3
|34
|Ajax
|6
|3
|35
|Villarreal
|6
|1
|36.
|Kairat
|6
|1