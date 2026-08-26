Cine transmite la TV handbalul românesc FRH a cedat GRATIS drepturile TV! Pierdere imensă + când e primul meci

TVR a obținut drepturile de televizare pentru Liga Florilor și Liga Zimbrilor, campionatele naționale de handbal feminin și masculin, pentru următoarele trei sezoane.

FRH le-a cedat GRATIS și a acceptat o pierdere financiară uriașă pentru handbalul românesc.

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Televiziunea Română va fi noua casă a handbalului românesc. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, TVR și Federația Română de Handbal au ajuns la un acord pentru drepturile TV ale principalelor competiții interne, dar și pentru partidele reprezentativelor României.

Înțelegerea este valabilă pentru următoarele trei sezoane, iar primul meci transmis va fi chiar derby-ul bucureștean dintre Rapid și CSM București, din Liga Florilor. Partida este programată vineri, de la ora 19:30, în Sala Rapid.

TVR a primit gratis drepturile pentru Liga Florilor și Liga Zimbrilor

Înțelegerea reprezintă o schimbare majoră și din punct de vedere financiar pentru Federația Română de Handbal.

Din informațiile GOLAZO.ro, TVR nu va achita nicio sumă pentru drepturile TV. FRH a decis să le cedeze gratuit postului public pentru următoarele trei sezoane, mizând astfel pe expunerea oferită handbalului feminin și masculin.

Digi Sport s-a arătat și ea interesată de achiziționarea drepturilor, însă oferta televiziunii viza doar campionatul feminin. FRH a preferat varianta TVR, care preia la pachet atât competiția feminină, cât și cea masculină.

TVR va avea, de asemenea, drepturile pentru meciurile naționalelor feminine și masculine ale României din preliminariile Campionatelor Europene și Mondiale.

FRH pierde 500.000 de euro pe sezon față de precedentul contract

Cedarea gratuită a drepturilor reprezintă o pierdere financiară importantă pentru Federația Română de Handbal.

În precedentele patru sezoane, drepturile au fost deținute de Pro TV, care plătea aproximativ 500.000 de euro pe sezon.

Practic, FRH renunță la aproximativ 1,5 milioane de euro pe durata celor trei sezoane ale noului acord!

Noul acord cu TVR vine imediat după ce Supercupele României, disputate săptămâna trecută la Bistrița, au fost transmise de Digi Sport. Toate cele opt partide ale celor două turnee au fost preluate de postul de sport.

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