Îmbrățișarea cu Garita în Giulești FOTO-VIDEO. Proprietara lui Hapoel a vorbit cu atacantul FCSB după meciul de Champions de la București

HAPOEL BEER-SHEVA - SABAH 2-1. Arnold Garita a fost și el pe „Rapid” miercuri seară pentru a vedea meciul din Liga Campionilor.

S-a întâlnit după joc cu Alona Barkat, patroana lui Hapoel, cei doi discutând în tribuna VIP din Giulești.

Ce îl leagă pe atacantul camerunez în vârstă de 31 de ani de Hapoel Beer-Sheva.

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Alona Barkat, 57 de ani, din 2007 proprietara lui Hapoel Beer-Sheva, prima femeie-patron din fotbalul israelian, a venit și la București pentru confruntarea cu Sabah, din turul play-off-ului Ligii Campionilor.

Alona Barkat, femeie de afaceri, soția miliardarului și cumnata ministrului economiei

Așa obișnuiește la toate meciurile importante, mai ales acum, când Hapoel încearcă să se califice pentru prima dată în faza principală de Champions. Iar HBS era gazdă, cum va fi în Giulești pe tot parcursul său continental în acest sezon. În Ligă sau Europa League.

Alona, care a trăit în faimoasa Silicon Valley între 1996 și 2004 alături de soțul său Eli, acesta începând acolo marile afaceri legate de tehnologie, securitate cibernetică și analiză a datelor, devenind miliardar, este cumnata lui Nir Barkat, primar al orașului Ierusalim un deceniu (2008-2018), actual ministru al economiei Israelului. Și ea are o avere estimată la 250-400 de milioane $.

Barkat s-a bucurat de reîntâlnirea cu Garita la București

La sfârșitul unei partide în care a discutat în tribuna VIP și cu Ofri Arad, mijlocașul israelian de la FCSB, Barkat a dat un lung mesaj pe telefonul mobil, i-a salutat și aplaudat pe jucătorii și pe antrenorul Ran Kozuch după victoria cu Sabah, s-a fotografiat cu alți cunoscuți din Beer-Sheva.

La un moment dat, l-a observat pe Arnold Garita, ultimul transfer al lui FCSB, urcând treptele spre ea. S-a îndreptat spre el și l-a îmbrățișat.

Au vorbit, apoi cei doi s-au îmbrățișat din nou, înainte ca atacantul să se pozeze cu fani ai lui Hapoel.

Garita, un an și jumătate la Hapoel Beer-Sheva

Vârful camerunez, 31 de ani, a jucat un sezon și jumătate pentru Beer-Sheva.

După un an la FC Argeș, 2022-2023, Garita s-a mutat la Al-Faisaly, în Arabia Saudită, și de acolo a ajuns în Israel, în vara lui 2024.

A rămas la Hapoel până în ianuarie 2026, când a semnat cu Shenzhen Juniors, în liga secundă chineză. Iar acum e la FCSB, sub formă de împrumut.

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