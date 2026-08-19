Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!

HAPOEL BEER-SHEVA - SABAH 2-1. Cel mai emoționant moment, înainte de startul meciului din turul play-off-ului Ligii Campionilor.

În Giulești s-a cântat imnul Champions, cum nu se mai auzise în România din 2019, de la CFR, învinsă de Slavia Praga în aceeași fază, dublu 0-1.

Selecționerul Gică Hagi a fost în tribuna VIP, alături de directorul FRF Mihai Stoichiță. Nu a lipsit jucătorul israelian al lui FCSB, Ofri Arad, care a discutat cu proprietara lui Hapoel, Alona Barkat.

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Ultima echipă a noastră care a jucat în grupele Ligii Campionilor a fost FCSB, în toamna lui 2013.

Imnul Ligii, ultima oară în România la meciul lui CFR, în 2019

Dar imnul Champions se aude înaintea meciurilor și în play-off, nu doar în faza principală.

Ultima reprezentantă a României în play-off-ul CL a fost CFR Cluj, în 2019, pierzând ambele manșe, dublu 0-1 cu Slavia Praga.

Atunci s-a cântat imnul Ligii Campionilor ultima dată pe un stadion din țară.

Am așteptat șapte ani pentru a-l auzi pe altă arenă a noastră.

Giuleștiul era vrăjit de imnul care răsuna atât de frumos la Hapoel - Sabah

Miercuri seară, acesta a fost cel mai emoționant moment în Giulești, înainte de Hapoel Beer-Sheva - Sabah.

Jucătorii au ieșit pe rând pe teren, împreună cu arbitrul italian Davide Massa, în timp ce Giuleștiul era vrăjit de imnul care răsuna atât de frumos. Bannerul sub formă de minge, faimoasa minge cu stele, era fluturat în cercul de la mijlocul terenului.

Chiar în baza tribunei a II-a unde stăteau fanii din Beer-Sheva (cei 50 de suporteri ai lui Sabah erau în colțul peluzei unde apar de obicei susținătorii oaspeți în Liga 1) scria limpede UEFA Champions League.

Hagi, Ofri Arad și Alona Barkat, prima femeie-patron din fotbalul israelian

O formație israeliană și alta azeră pe „Rapid”, pentru că aici a ales Hapoel să dispute partidele continentale, neputând juca acasă din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Va continua și în faza principală CL sau Europa League, în funcție de rezultatul acestei duble manșe.

Nu a lipsit din tribuna VIP selecționerul Gică Hagi, venit la meci alături de directorul tehnic FRF Mihai Stoichiță.

Era acolo și jucătorul israelian al lui FCSB, Ofri Arad, care a discutat cu proprietara lui Hapoel, Alona Barkat, prima femeie patron în fotbalul Israelului.

Ofri Arad (stânga sus), în tribuna VIP, vorbind cu Alona Barkat (dreapta sus), patroana lui Hapoel. Foto: Raed Krishan

1.000 de fani ai lui Hapoel au fost aseară în Giulești la meciul din Liga Campionilor

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