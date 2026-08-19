Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis +57 foto
Fanii lui Beer-Sheva s-au încălzit vizavi la București cu concursuri de băut bere. FOTO: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 06:23
  • HAPOEL BEER-SHEVA - SABAH 2-1. Suporterii veniți din Israel s-au strâns la București pentru meciul din play-off-ul Champions League. 
  • Încadrați de jandarmii români și de agenți israelieni, au cântat, au scandat și au băut multă bere. 
  • Ultrașii din Beer-Sheva au adus cu ei pe „Rapid” și suporteri germani ai lui Mainz, cu care sunt înfrățiți. Fanilor români nu li s-a permis.
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Nu avem noi echipă în play-off-ul Ligii Campionilor, dar avem stadioane multe în București.

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Românii nu au avut voie în Giulești la Hapoel - Sabah

Unul dintre ele, „Rapid”, a fost ales de Hapoel Beer-Sheva nu doar pentru acest meci, din turul play-off-ul CL cu azerii de la Sabah, ci pentru întreaga fază principală. Fie Champions, fie Europa League.

Nu au voie fanii români pe o arenă din România, numai israelieni care și-au cumpărat biletele din Israel, direct de la club, așa a preferat Hapoel din motive de securitate, și UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro.

Dar au voie suporteri de alte naționalități strecurați printre israelieni!

Fanii israelieni s-au încălzit cu concursuri de băut bere

Miercuri seară, cu mai mult de o oră înaintea meciului din Giulești, sute de susținători HBS erau strânși vizavi de stadion, în parcarea din fața cafenelei Giovanotti.

Zeci de jandarmi români, în uniformă și în civili, erau în jur. Și agenți israelieni.

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpeg
Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpeg

Galerie foto (57 imagini)

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (1).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (2).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (3).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (4).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (5).jpeg
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„Au înțeles regulile, nu au fost incidente, dar aveți grijă, au băut, unii au băut mult”, ne-a spus un jandarm. 

Ultra South Beer-Sheva și ultrașii lui Mainz

Unii sunt parte din grupul Ultra South Beer-Sheva, mulți tineri se întrec în concursuri de băut bere.

Devin ușor nervoși când văd că sunt pozați, nu vor să li se vadă chipurile.

Unul dintre ei ne-a zis că majoritatea sunt israelieni, dar nu toți. Au strecurat în Ultra South Beer-Sheva și ultrași ai echipei germane Mainz, cu care sunt înfrățiți. Le-au cumpărat bilete din Israel și au păcălit puțin sistemul lui Hapoel. 

1.000 de suporteri
ai lui Hapoel au fost așteptați în Giulești pentru meciul cu Sabah

Fanii lui Hapoel nu înseamnă doar ultras. Și atmosfera a fost frumoasă

Suporterii israelieni nu înseamnă însă doar ultrașii. Sunt și mulți copii, tineri, oameni trecuți de prima tinerețe, chiar în vârstă. Și bărbați, și femei.

Au traversat strada pe la zebră, încadrați de jandarmi. Cântau și scandau, numele Hapoel se auzea clar.

Așa au pătruns pe stadion, după ce au fost verificați la porți. Au ocupat câteva sectoare la tribuna a II-a, au fixat steagurile israeliene pe cadrele metalice de la baza tribunei. Pregătiți de meci.

Beer-Sheva nu s-a calificat niciodată în grupele sau faza principală a Ligii. Sperau să învingă acum pe Sabah și să sărbătorească premiera în Giulești, dacă nu pot acasă, în Israel, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Doar muzica era ca acasă. Israeliană.

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