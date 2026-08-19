Rasism înainte de „Primvs Derby”  FOTO: Mesajul afișat de fanii Petrolului,   înaintea duelului cu Rapid din Liga 1 +30 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Rasism înainte de „Primvs Derby” FOTO: Mesajul afișat de fanii Petrolului, înaintea duelului cu Rapid din Liga 1

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 20:20
  • Fanii Petrolului au afișat un mesaj rasist la adresa rivalilor de la Rapid înaintea duelului direct din etapa #6 din Liga 1.
  • „Primvs Derby” se joacă vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Cele două mari rivale sunt despărțite de un punct în campionat, iar Petrolul va căuta prima victorie împotriva Rapidului din iulie 2024 încoace.

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FOTO. Mesajul rasist al fanilor Petrolului la adresa rapidiștilor

Marți, suporterii din cadrul Peluzei Latine au afișat un banner cu un mesaj rasist la adresa rivalilor de la Rapid, în contextul în care mai sunt câteva zile până la „Primvs Derby”.

Chiar din fața stadionului Giulești, fanii Petrolului au transmis mesajul: „Azi stabor / Mâine zburați la Obor!”.

Înaintea duelului din etapa 6 din Liga 1, Petrolul se află pe locul 5 în clasament, cu 9 puncte, în timp ce Rapid ocupă poziția 8, cu 8 puncte.

Rezultatele din ultimele 5 confruntări din „Primvs Derby”, toate în Liga 1:

  • Rapid - Petrolul 1-1, pe 6 februarie 2026
  • Petrolul - Rapid 0-1, pe 27 septembrie 2025
  • Rapid - Petrolul 1-1, pe 29 noiembrie 2024
  • Petrolul - Rapid 1-0, pe 29 iulie 2024
  • Petrolul - Rapid 0-0, pe 15 decembrie 2023

FOTO: Rapid - Petrolul, în etapa 26 a Ligii 1, în sezonul trecut. Ultima confruntare directă dintre cele două cluburi

Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Pancu ratează meciul cu Petrolul

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost suspendat două etape după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul cu cu Dinamo, scor 0-1. Acesta a fost amendat și cu 360 de lei.

Astfel, tehnicienilor giuleștenilor nu va putea da indicații de pe bancă în confruntarea cu Petrolul.

FOTO. Ieșirea nervoasă și eliminarea lui Pancu din Rapid - Dinamo 0-1

Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+13 Foto
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Daniel Pancu nu va fi pe bancă nici la derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa 7.

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