Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko

Hayden Panettiere s-a stins la 36 de ani, cauza decesului fiind efectul toxic provocat de cinci substanțe.

Descoperă mai jos care erau aceste substanțe.

Hayden a fost în trecut partenera lui Wladimir Klitschko, fost boxer ucrainean, campion mondial la categoria grea.

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A trecut mai mult de o lună de la moartea lui Hayden Panettiere.

Pe 16 august, actrița americană, fosta iubită a marelui boxer ucrainean Wladimir Klitschko, a fost găsită fără viață într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud, cu cinci zile înainte să împlinească 37 de ani.

De ce a murit Hayden Panettiere

La jumătatea lui septembrie, a apărut speculația că decesul ar fi fost cauzat de o singură pastilă de oxicodonă contaminată cu fentalin, un opiod sintetic extrem de puternic.

Acum, un purtător de cuvânt al legistului care s-a ocupat de caz la Greenville a declarat pentru Daily Mail că Hayden a murit din cauza unei combinații letale de substanțe toxice, moartea fiind considerată „accidentală”.

„Nu au fost descoperite semne de traumă care ar fi contribuit la deces”, a afirmat acesta.

Decesul a fost cauzat de efectele toxice provocate de fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină Purtător de cuvânt al Biroului Legistului din comitatul Greenville

Ce luase Hayden Panettiere

Daily Mail a analizat cele cinci substanțe descoperite în organismul actriței.

Doar câteva granule de fentanil (de 50 de ori mai puternic decât heroina) pot provoca o supradoză fatală.

Quetiapina - medicament antipsihotic eliberat pe bază de rețetă, utilizat pentru a trata afecțiuni precum schizofrenia, tulburarea bipolară și tulburarea depresivă majoră.

medicament antipsihotic eliberat pe bază de rețetă, utilizat pentru a trata afecțiuni precum schizofrenia, tulburarea bipolară și tulburarea depresivă majoră. Alprazolam (sau Xanax) - folosit pentru tratarea anxietății și a atacurilor de panică.

folosit pentru tratarea anxietății și a atacurilor de panică. 4-ANPP - substanță chimică folosită ca element principal la producerea fentanilului ilegal.

substanță chimică folosită ca element principal la producerea fentanilului ilegal. Metocarbamol - relaxant muscular eliberat pe bază de rețetă, utilizat pentru tratarea durerilor musculare pe termen scurt.

Autoritățile au dezvăluit că Panettiere cumpărase drogurile de la un traficant din Los Angeles înainte de a pleca în Carolina de Sud.

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