A murit după ce a luat o singură pastilă Ce scriu americanii despre actrița Hayden Panettiere, fosta iubită a lui Wladimir Klitschko
Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko, pe vremea când erau un cuplu
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A murit după ce a luat o singură pastilă Ce scriu americanii despre actrița Hayden Panettiere, fosta iubită a lui Wladimir Klitschko

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 14:17
  • Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere a intrat într-o nouă etapă.
  • Ea avea o fetiță, Kaya (11 ani), cu fost campion mondial la box la categoria grea Wladimir Klitschko (50 de ani).
  • Potrivit unor informații citate de presa americană, autoritățile verifică ipoteza potrivit căreia actrița ar fi murit după ce a luat o singură pastilă despre care se crede că ar fi fost oxicodonă contaminată cu fentanil.
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Panettiere a murit pe 16 august, în Carolina de Sud, cu puțin timp înainte de a împlini 37 de ani. Cauza exactă a decesului nu a fost însă anunțată oficial până în prezent, iar rezultatele analizelor toxicologice sunt în continuare așteptate.

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Surse din cadrul anchetei, citate de tmz.com, susțin că actrița s-ar fi întâlnit cu un presupus furnizor de droguri în Los Angeles, înainte de a pleca spre Carolina de Sud. Anchetatorii ar verifica acum această pistă pentru a stabili de unde ar fi provenit substanța.

Anchetatorii verifică pista unei pastile cu fentanil

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Panettiere ar fi luat o singură pastilă în ziua în care a murit. Sursele citate în cadrul anchetei susțin că aceasta ar fi putut conține fentanil, un opioid sintetic extrem de potent.

Autoritățile nu au confirmat însă oficial că fentanilul a provocat moartea actriței. Analizele toxicologice sunt esențiale pentru stabilirea cauzei decesului, iar rezultatele pot necesita mai multe săptămâni.

Investigația este desfășurată inclusiv de autorități federale și locale din Los Angeles și Carolina de Sud. Potrivit relatărilor din presa americană, anchetatorii se concentrează în prezent asupra unui posibil dealer despre care cred că ar putea avea informații importante despre ultimele zile din viața actriței.

În acest context, autoritățile ar fi discutat și cu Brian Hickerson, fostul partener al lui Hayden Panettiere. Acesta se afla alături de actriță în timpul călătoriei spre Carolina de Sud și în apartamentul în care aceasta a fost găsită moartă.

Brian Hickerson, audiat de autorități

Hickerson s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai Drug Enforcement Administration (DEA), însă nu este clar ce informații le-a oferit anchetatorilor. În trecut, acesta le-ar fi spus polițiștilor că Panettiere avea asupra ei o „geantă cu medicamente”.

Acesta i-a administrat Narcan lui Hayden, care nu reacționa la nimic, înainte de sosirea paramedicilor, însă fără succes.

  • Narcan este un medicament care conține naloxonă și servește drept antidot de urgență în cazul supradozelor de opioide

Documentele poliției din Greenville referitoare la medicamentele pe care actrița le-ar fi avut asupra sa au fost parțial redactate. Potrivit informațiilor disponibile, ar fi fost identificate nouă tipuri diferite de medicamente.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public dacă vreunul dintre aceste medicamente are legătură directă cu moartea actriței. Ancheta continuă, iar rezultatele toxicologice ar urma să ofere informații suplimentare.

Hayden Panettiere a vorbit deschis despre dependență

Hayden Panettiere era cunoscută în special pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”. În ultimii ani, actrița a vorbit în repetate rânduri despre problemele sale legate de consumul de alcool și opioide, inclusiv în autobiografia „This Is Me: A Reckoning”, publicată cu câteva luni înainte de moartea sa.

Panettiere povestea că problemele cu substanțele au început încă din adolescență. Într-un interviu acordat în 2022, actrița a dezvăluit că, la doar 15 ani, o persoană din echipa sa i-ar fi oferit ceea ce ea numea „pastilele fericirii” înaintea unei apariții pe covorul roșu.

„Erau pentru a mă face mai energică în timpul interviurilor”, declara Panettiere.

Actrița spunea că la acel moment nu înțelegea consecințele consumului acelor substanțe: „Nu aveam nicio idee că acest lucru nu era potrivit sau ce ușă avea să deschidă pentru mine în ceea ce privește dependența mea.”

Actrița și-a povestit lupta cu alcoolul și opioidele

Potrivit propriilor mărturii, situația s-a agravat după ce a început să joace în „Heroes”, serial în care a apărut încă de la vârsta de 16 ani.

„Lucrurile au continuat să scape de sub control în afara platourilor”, mărturisea actrița. „Pe măsură ce am îmbătrânit, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu mai puteam trăi.”

Panettiere a povestit și despre perioada de după nașterea fiicei sale, Kaya, în 2014. Actrița a spus că s-a confruntat atunci cu depresie postnatală și că a apelat la alcool pentru a face față situației.

Problemele de sănătate au devenit, la un moment dat, severe. Panettiere a dezvăluit că medicii i-au atras atenția asupra stării ficatului și asupra riscurilor asociate consumului de alcool.

„Medicii mi-au spus că ficatul meu urma să cedeze”, a povestit actrița.

Ea a mai dezvăluit: „Un medic mi-a spus că, dacă nu mă opresc din băut, voi fi moartă în cinci ani.”

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