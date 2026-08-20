Verstappen și cratima care face diferența VIDEO. Dorit de Mercedes și McLaren, pilotul olandez a luat o decizie importantă în privința viitorului său în Formula 1
Max Verstappen (Foto: IMAGO)
Formula 1

Verstappen și cratima care face diferența VIDEO. Dorit de Mercedes și McLaren, pilotul olandez a luat o decizie importantă în privința viitorului său în Formula 1

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 21.08.2026, ora 16:45
  • Max Verstappen (28 de ani), de patru ori campion mondial în Formula 1, și-a prelungit contractul cu Red Bull.
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Pilotul olandez a fost dorit de Mercedes și McLaren, echipe poziționate mai bine decât Red Bull în acest sezon, și luase în calcul inclusiv retragerea.

În ciuda nemulțumirii față de noile motoare, Verstappen a ales să continue în Formula 1. La Red Bull! Precedenta sa înțelegere era valabilă până la sfârșitul anului 2028.

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Max Verstappen și-a prelungit contractul cu Red Bull

Într-un clip postat pe X, Laurent Mekies pregătește un mail prin care să-i anunțe pe cei din stafful echipei Red Bull cu privire la situația lui Verstappen. În căsuța de titlu apare mesajul „Max Resigns” (Max își dă demisia).

Mekies privește insistent spre monitor, repetă „Nu poate fi corect”, iar apoi se uită în altă direcție și întreabă „Max, ți se pare că e corect?”.

Aflat în fața sa, Verstappen îi răspunde: „Nu, nu, ar trebui să fie o cratimă acolo”. Mekies aprobă: „Ah, da, desigur, da” și modifică textul în „Max Re-signs” (Max își reînnoiește contractul).

Clipul se termină cu textul „MV 2030”, reprezentând inițialele olandezului și anul până în care va fi valabil noul acord.

Anunțul a fost programat astfel încât să coincidă cu ultima prezență a lui Verstappen pe circuitul Zandvoort (21-23 august), înainte ca Marele Premiu al Olandei să fie eliminat din calendar.

Deși era deja cel mai bine plătit pilot din Formula 1, aproximativ 65 de milioane de euro anual, pilotul olandez a primit o majorare salarială.

Cred că am fost mai aproape de retragere decât de schimbarea echipei. Trebuie să spun că după primele câteva curse i-am spus lui Laurent: „Nu veni la mine cu întrebări despre viitor, pentru că nici măcar nu știu dacă vreau să rămân”. Dar, ca să fiu sincer, am avut întotdeauna un dialog constant. Max Verstappen, pilot Red Bull

Max Verstappen: „Acesta rămâne obiectivul suprem”

Red Bull a avut un început dificil în era noilor reglementări privind mașinile și motoarele, introduse în acest sezon.

Verstappen ocupă locul 6 în clasamentul piloților, cele mai bune rezultate ale sale fiind două locuri secunde, în Austria și Ungaria.

În ciuda performanțelor slabe ale echipei și a faptului că inginerul de cursă Gianpiero Lambiase se va alătura în 2028 celor de la McLaren, Verstappen a ales să continue la Red Bull.

„Avem cei mai buni oameni și sunt încântat să continui să lucrez împreună cu toată lumea pentru a reveni din nou în vârf. Acesta rămâne obiectivul suprem pentru care am muncit cu toții și pe care vom continua să-l urmărim.

Am spus-o întotdeauna: echipa este ca o a doua familie pentru mine și mă simt foarte bine aici. Am venit aici sperând să pot câștiga curse.

Ceea ce am reușit să realizăm împreună a fost pur și simplu minunat și am împărtășit multe momente incredibile, câștigând patru titluri mondiale.

Să continui această călătorie alături de aceeași echipă cu care am fost pe tot parcursul carierei mele este cu adevărat special și ceva ce mi-am dorit întotdeauna să fac”, a declarat Verstappen.

109 puncte
a acumulat Max Verstappen în acest sezon de Formula 1. Primul loc e ocupat de Kimi Antonelli (219 puncte), iar podiumul e completat de Lewis Hamilton (169) și George Russell (160)

Șeful Red Bull: „Max are încredere în oamenii noștri”

Verstappen a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Laurent Mekies, care a preluat conducerea în iulie 2025, după ce fostul șef Christian Horner a fost demis în urma unei perioade turbulente.

A fost minunat să lucrez cu Laurent, văd că are o viziune clară pentru echipă. Toată lumea din Milton Keynes (n.r. sediul Red Bull) crede în ceea ce construim și aștept cu nerăbdare următorul capitol, în care vom lupta pentru mai multe victorii și vom concura pentru titluri, în timp ce continuăm să modelăm viitorul acestei echipe. Max Verstappen, pilot Red Bull

Deși contractul îl leagă pe Verstappen de Red Bull până la sfârșitul anului 2030, există totuși mecanisme prin care acesta ar putea pleca dacă performanțele nu se ridică la nivelul așteptărilor. Aceasta este o practică obișnuită în contractele piloților din F1, scrie bbc.com.

Verstappen și-a început cariera în Formula 1 la echipa de tineret a Red Bull, numită pe atunci Toro Rosso, în 2015.

A fost promovat în echipa principală după patru curse din al doilea sezon al său, în 2016, și a câștigat imediat prima sa cursă.

„Decizia de a ne continua drumul împreună se bazează pe încrederea pe care Max și echipa au construit-o de-a lungul multor ani, precum și pe încrederea lui Max în oamenii noștri, în cultura noastră și în viziunea noastră pentru viitor”, a spus Mekies.

71 de victorii
a obținut Max Verstappen în cei 10 ani petrecuți la Red Bull. E al treilea în clasamentul piloților cu cele mai multe titluri mondiale (4), după Lewis Hamilton și Michael Schumacher (câte 7)

Clasamentul general al piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219 puncte
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169
  3. George Russell (Mercedes) 160
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 138
  5. Lando Norris (McLaren) 129
  6. Max Verstappen (RedBull) 109
  7. Oscar Piastri (McLaren) 92
  8. Isack Hadjar (RedBull) 68
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 43
  10. Pierre Gasly (Alpine) 42 etc.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

  1. Mercedes - 379 puncte
  2. Ferrari - 307
  3. McLaren - 220
  4. Red Bull - 177
  5. Racing Bulls - 66
  6. Alpine - 61
  7. Haas - 21
  8. Audi - 12
  9. Williams - 11
  10. Aston Martin - 1
  11. Cadillac - 0.

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