Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre meciul cu Steaua, partidă care se va disputa în play-off-ul Cupei României.

Steaua - UTA Arad se joacă marți, de la 19:00. Partida va putea fi urmărită în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adrian Mihalcea este de părere că partida cu CSA Steaua nu este un derby, acesta declarând că pe FCSB o vede drept o adevărată rivală.

Adrian Mihalcea, înainte de Steaua - UTA: „Nu e un derby. FCSB e echipa cu care aș fi considerat că e derby”

Mihalcea a vorbit despre meciul din Cupă în cadrul conferinței premergătoare partidei.

„Nu este niciun fel de derby. Este un joc important, de Cupă. FCSB-ul este echipa cu care eu mă luptam de fiecare dată.

Asta am considerat întotdeauna. Sunt de aceeași părere și voi rămâne, că FCSB este echipa cu care m-am duelat și cu care aș fi considerat că e derby.

O echipă care sigur își dorește să meargă mai departe în Cupă, fiind sigurul obiectiv palpabil al lor. Este și unul dintre obiectivele noastre, acela de a avea un parcurs cât mai lung în Cupă”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro.

Întâlnim CSA Steaua, o echipă care în ultimii 5 ani ar fi promovat de două ori. O echipă bună, constantă în primele 6 din Liga 2. Adrian Mihalcea, antrenor UTA Arad

