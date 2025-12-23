„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte”
Hervin Ongenda FOTO: SportPictures
„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 20:13
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 20:13
  • Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit momentul care l-a ajutat pe Hervin Ongenda (30 de ani) să își îmbunătășească evoluțiile.

Întrebat despre Hervin Ongenda, unul dintre cei mai talentați jucători ai echipei lui, Leo Grozavu a explicat motivele pentru care, uneori, colaboarea cu francezul a fost dificilă.

Leo Grozavu, despre momentul care l-a schimbat pe Hervin Ongenda: „Asta ne-a bucurat”

„E mult spus că e un fotbalist capricios. A avut și momente mai puțin fericite, o primă parte de an agitată, cu probleme de familie, când așteptam mai mult de la el.

Apoi, după ce și-a rezolvat problemele de familie - eu atunci nu-l cunoșteam -, a venit total schimbat. Implicare, socializare, a venit un alt Ongenda și asta ne-a bucurat”, a spus Leo Grozavu, portivit digisport.ro.

Leo Grozavu: „Are o calitate aparte”

Leo Grozavu a observat o îmbunătățire în jocul lui Hervin Ongenda, după ce s-a întors în țara natală pentru a-și rezolva problemele personale.

„Dacă la început era foarte retras, la revenire, după ce și-a rezolvat problemele de familie, a fost foarte implicat în relația cu noi, cu colegii, cu staff-ul cu antrenamentele, randamentul său a fost altul.

A marcat, a dat assisturi, implicarea sa a fost totală. Nu e un jucător problemă. Se simte bine la Botoșani. Când a plecat, prin Italia, Cipru, nu s-a adaptat, poate și perioada de la Rapid, poate nu a fost tratat așa cum trebuie”, a spus antrenorul celor de la FC Botoșani.

Le Grozavu a lăudat calitățile lui Hervin Ongenda: „Are o calitate aparte. Trebuie să i se creeze cadrul general în care să dea cel mai bun randament”.

3 goluri
și 5 pase decisive a oferit Hervin Ongenda în acest sezon

Cariera lui Hervin Ongenda

Format în academia celor de la Paris Saint-Germain, Ongenda a făcut pasul la echipa de seniori a clubului de pe Parc des Princes, în 2011.

Extrema a evoluat pentru echipa a doua a celor de la PSG timp de 2 sezoane, urmând să joace la prima reprezentativă a clubului.

Pentru prima echipă a parizienilor, a jucat 16 meciuri în toate competițiile, a marcat 2 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Până la sosirea la FC Botoșani, Hervin Ongenda a mai îmbrăcat tricoul olandezilor de la PEC Zwolle și a spaniolilor de la Real Murcia.

Ajuns în Moldova, extrema a fost un om de bază al echipei, marcând 6 goluri și oferind 7 pase decisive în 2 sezoane, motiv pentru care Chievo Verona l-a transferat.

Totuși, Hervin Ongenda a avut evoluții dezamăgitoare pentru italieni. A urmat un angajament ratat la Apollon Limassol și o perioadă slabă la Rapid.

În cele din urmă, Ongenda a revenit la FC Botoșani, clubul pentru care a strâns cele mai multe apariții din carieră.

159 de meciuri
a jucat Hervin Ongenda pentru FC Botoșani

Pe plan internațional, Hervin Ongenda nu a făcut pasul spre naționalele de seniori, însă a fost o prezență constantă în loturile de juniori ale Franței.

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
fc botosani hervin ongenda superliga leo grozavu
