„Înțeleg interesul”  Noul ministru al Apărării, despre situația clubului din Liga 2: „Vreau să văd dacă e adevărat ce se spune”

Radu Miruță (40 de ani), noul ministru al Apărării, a vorbit despre echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a asigurat interimatul, iar ulterior a fost numit definitiv în fruntea Apărării.

Radu Miruță, despre Steaua București: „Sunt extraordinar de interesat să sprijin echipa”

Noul ministru a explicat că va încerca să ajute Steaua să obțină dreptul de promovare în Liga 1, însă doar după ce se va pune la curent cu situația clubului.

„Principial sunt extraordinar de interesat să sprijin. Detaliat, vreau să văd și eu întâi cum stau lucrurile acolo.

Trebuie să ajung în minister, trebuie să stau de vorbă cu oamenii care se ocupă de asta și să văd care sunt detaliile birocratice, tehnice, constrângerile și provocările pentru situația legală de acolo.

După ce fac o baie din detaliile acestea, pot să vă spun care este judecata mea aplicată acestor lucruri”, a declarat Radu Miruță, conform prosport.ro.

Sunt fan al sportului, însă din postura de ministru chestiile acestea sunt niște lucruri care pot să aibă conotații diferite și n-aș vrea să intru în așa ceva… Adică, eu mă manifest foarte vizibil și foarte abrupt, dar am nevoie întâi să văd cum arată toate detaliile din pagină. Lăsați-mă puțin să văd detaliile. Știu situația, știu întâi discuțiile, și pro, și contra, dar vreau să le văd și eu cu mintea mea. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale

Radu Miruță: „Trebuie să vedem ce înseamnă acel sprijin”

Miruță a refuzat să comenteze afirmațiile din spațiul public conform cărora echipa de fotbal a clubului Steaua consumă mult prea mulți bani de la bugetul statului, deși nu poate promova în Superliga.

„Nu pot să emit opinii pe ceea ce se spune în spațiul public, vreau să văd ce înseamnă «mulți» (n.r. bani), vreau să văd dacă e adevărat, adică să comentez discuții din spațiul public nu ajută cu nimic.

Sunt preocupat, primesc multe mesaje pe subiectul acesta, înțeleg interesul, sunt interesat ca un bun care este în spațiul public atât de discutat să primească sprijinul necesar, dar trebuie să vedem ce înseamnă acel sprijin și ce înseamnă «necesar»”, a concluzionat Miruță.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat din Liga 2, CSA Steaua ocupă locul 8, cu 30 de puncte. Pe 6, ultima poziție care duce în play-off, se află CSM Reșița, cu 32 de puncte.

5,4 milioane de euro a cheltuit MApN cu echipa de fotbal CSA Steaua în 2023 și 2024, ani în care a evoluat în Liga 2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport