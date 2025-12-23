A fugit de Real! Cu cine a semnat copilul teribil al Madridului pentru a nu pierde Mondialul cu Brazilia

Endrick, 19 ani, a plecat de la Real Madrid, împrumut până la sfârșitul sezonului.

De ce a ales tânărul atacant brazilian să joace la echipa aflată pe locul 5 din prima ligă franceză.

Real Madrid s-a temut să nu i-l ia alt club pe Endrick și a parafat afacerea încă din decembrie 2022.

L-a transferat de la Palmeiras deși știa că puștiul teribil avea doar 16 ani și nu putea juca mai devreme de iulie 2024.

47,5 milioane de euro a plătit Real Madrid pentru brazilianul Endrick

Endrick, de la 60 la 25 de milioane. Vrea să joace la Mondial cu Brazilia

În momentul în care a sosit pe „Santiago Bernabeu”, tânărul atacant brazilian valora 60 de milioane, potrivit Transfermarkt.

Acum, la 19 ani, cota sa a scăzut până la 25 de milioane, pentru că a jucat mult mai puțin decât se aștepta: 40 de partide într-un sezon și jumătate, marcând șapte goluri.

Endrick, la naționala Braziliei, într-un meci cu Argentina Foto: Imago

Iată motivul pentru care Endrick a părăsit Madridul după doar un an și jumătate.

Sud-americanul a vrut o echipă la care să fie titular și unde să evolueze constant. Totul pentru a nu pierde naționala Braziliei. Ținta lui în 2026 e să prindă lotul Selecao la Campionatul Mondial.

14 selecții și 3 goluri are Endrick la naționala Braziliei

Lyon plătește un milion pentru împrumut. I-a garantat lui Endrick că va fi titular

L’Equipe susține că Endrick avea nu mai puțin de 15 oferte, dar a preferat Olympique Lyon pentru că era singurul club unde i s-a garantat un loc în formula de start.

S-a înțeles cu antrenorul lui OL încă din noiembrie, când Paulo Fonseca l-a sunat și i-a promis că va fi vârful său.

Lyon, locul 5 în Ligue 1, va plăti un milion de euro pentru împrumutul până la finalul stagiunii. Nu are însă nicio opțiune de transfer definitiv în vara lui 2026.

