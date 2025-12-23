A fugit de Real! Cu cine a semnat copilul teribil al Madridului pentru a nu pierde Mondialul cu Brazilia

- Endrick, 19 ani, a plecat de la Real Madrid, împrumut până la sfârșitul sezonului.
- De ce a ales tânărul atacant brazilian să joace la echipa aflată pe locul 5 din prima ligă franceză.
Real Madrid s-a temut să nu i-l ia alt club pe Endrick și a parafat afacerea încă din decembrie 2022.
L-a transferat de la Palmeiras deși știa că puștiul teribil avea doar 16 ani și nu putea juca mai devreme de iulie 2024.
Endrick, de la 60 la 25 de milioane. Vrea să joace la Mondial cu Brazilia
În momentul în care a sosit pe „Santiago Bernabeu”, tânărul atacant brazilian valora 60 de milioane, potrivit Transfermarkt.
Acum, la 19 ani, cota sa a scăzut până la 25 de milioane, pentru că a jucat mult mai puțin decât se aștepta: 40 de partide într-un sezon și jumătate, marcând șapte goluri.
Iată motivul pentru care Endrick a părăsit Madridul după doar un an și jumătate.
Sud-americanul a vrut o echipă la care să fie titular și unde să evolueze constant. Totul pentru a nu pierde naționala Braziliei. Ținta lui în 2026 e să prindă lotul Selecao la Campionatul Mondial.
Lyon plătește un milion pentru împrumut. I-a garantat lui Endrick că va fi titular
L’Equipe susține că Endrick avea nu mai puțin de 15 oferte, dar a preferat Olympique Lyon pentru că era singurul club unde i s-a garantat un loc în formula de start.
S-a înțeles cu antrenorul lui OL încă din noiembrie, când Paulo Fonseca l-a sunat și i-a promis că va fi vârful său.
Lyon, locul 5 în Ligue 1, va plăti un milion de euro pentru împrumutul până la finalul stagiunii. Nu are însă nicio opțiune de transfer definitiv în vara lui 2026.