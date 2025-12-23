- RD Congo - Benin 1-0. Yohan Roche (28 de ani), fundașul Petrolului, a comis o gafă uriașă la golul marcat de congolezi.
- Cupa Africii se desfășoară în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.
În minutul 16 al partidei, fundașul congolez Axel Tuanzebe a trimis o minge înaltă spre careul oaspeților.
VIDEO. Yohan Roche, gafă urașă în RD Congo - Benin 1-0
Yohan Roche, fundașul celor de la Petrolul, putea interveni, însă, în momentul în care ar fi trebuit să respingă balonul cu capul, acesta s-a aplecat și l-a lăsat să treacă.
Mingea a ajuns la Theo Bongonda care a șutat puternic din prima, iar Saturnin Allagbe nu a mai putut interveni.
Benin a alergat după egalare, însă n-a mai putut evita eșecul. Selecționata pentru care evoluează Yohan Roche și David Kiki mai are două meciuri de disputat în faza grupelor:
- 27 decembrie, ora 14:30, Benin - Botswana
- 30 decembrie, ora 21:00, Benin - Senegal
7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni
- Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
- Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
- Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
- Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
- David Kiki (Benin/FCSB)
- Yohan Roche (Benin/Petrolul)
- Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)
De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)
Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025
Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.
Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).
- Campioana: 7 milioane de dolari
- Finalista: 4 milioane de dolari
- Semifinale: 2,5 milioane de dolari
- „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
- „Optimi”: 800.000 de dolari
- Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
- Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari