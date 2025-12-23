RD Congo - Benin 1-0. Yohan Roche (28 de ani), fundașul Petrolului, a comis o gafă uriașă la golul marcat de congolezi.

Cupa Africii se desfășoară în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

În minutul 16 al partidei, fundașul congolez Axel Tuanzebe a trimis o minge înaltă spre careul oaspeților.

Yohan Roche, fundașul celor de la Petrolul, putea interveni, însă, în momentul în care ar fi trebuit să respingă balonul cu capul, acesta s-a aplecat și l-a lăsat să treacă .

Mingea a ajuns la Theo Bongonda care a șutat puternic din prima, iar Saturnin Allagbe nu a mai putut interveni.

Benin a alergat după egalare, însă n-a mai putut evita eșecul. Selecționata pentru care evoluează Yohan Roche și David Kiki mai are două meciuri de disputat în faza grupelor:

27 decembrie, ora 14:30, Benin - Botswana

- Botswana 30 decembrie, ora 21:00, Benin - Senegal

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)

(Africa de Sud/FCSB) Devis Epassy (Camerun/Dinamo)

(Camerun/Dinamo) Baba Alhassan (Uganda/FCSB)

(Uganda/FCSB) Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)

(Uganda/U Cluj) David Kiki (Benin/FCSB)

(Benin/FCSB) Yohan Roche (Benin/Petrolul)

(Benin/Petrolul) Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

Campioana: 7 milioane de dolari

7 milioane de dolari Finalista: 4 milioane de dolari

4 milioane de dolari Semifinale: 2,5 milioane de dolari

2,5 milioane de dolari „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari

1,3 milioane de dolari „Optimi”: 800.000 de dolari

800.000 de dolari Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

700.000 de dolari Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

