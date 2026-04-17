Hisense și FIFA duc experiența fotbalului la un nou nivel cu televizoarele RGB MiniLED 2026

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 17:15
  • Hisense aduce fanii mai aproape de acțiunea de pe teren prin lansarea televizoarelor RGB MiniLED 2026 și prin implicarea directă în sistemul VAR al FIFA World Cup 2026™

Fotbalul înseamnă emoție, viteză și momente decisive care merită trăite la cea mai înaltă intensitate. Hisense aduce fanii mai aproape ca niciodată de spectacolul din teren prin lansarea noii game de televizoare RGB MiniLED 2026 la Home of FIFA din Zürich, consolidând totodată parteneriatul strategic cu FIFA înaintea FIFA World Cup 2026™.

Evenimentul organizat la sediul FIFA simbolizează legătura puternică dintre tehnologie și sport, evidențiind colaborarea de lungă durată dintre Hisense și forul mondial al fotbalului. Parteneriatul, început în 2017, a evoluat constant și continuă să redefinească modul în care fanii trăiesc fiecare meci.

Sub tema „See the unseen game in colour”, noua gamă RGB MiniLED 2026 promite o experiență vizuală spectaculoasă. Tehnologia avansată oferă culori extrem de precise, contrast superior și detalii impresionante, astfel încât fiecare fază a jocului să fie redată cu fidelitate.

Procesorul Hi-View AI Engine RGB optimizează imaginea în timp real, asigurând claritate maximă chiar și în cele mai rapide momente ale meciurilor. Televizoarele vor fi disponibile în dimensiuni între 55 și 116 inch, iar noile serii UR8S și UR9S, alături de seria flagship UX, fac această tehnologie accesibilă unui public larg. Panoul Anti-Reflection și Glare-Free garantează o vizionare confortabilă indiferent de condițiile de iluminare.

Un anunț major al evenimentului a fost desemnarea Hisense drept Furnizor Oficial de Televizoare pentru revizuirea VAR la FIFA World Cup 2026™, confirmând încrederea FIFA în performanța tehnologiei sale. Nick Brown, FIFA Director Commercial Partnerships, a remarcat impactul pozitiv al inovației RGB asupra jocului și asupra experienței fanilor.

Hisense sponsorizează FIFA World Cup™ pentru a treia oară consecutiv, după edițiile din Rusia și Qatar. Turneul din 2026, organizat în Canada, Mexic și Statele Unite, va fi cel mai mare din istorie și se anunță a fi cea mai incluzivă ediție de până acum.

Strategia de parteneriat pe termen lung reflectă și transformarea globală a Grupului Hisense. Aproape 90% din veniturile internaționale ale companiei provin în prezent din portofoliul de branduri proprii, demonstrând succesul strategiei globale de dezvoltare.

