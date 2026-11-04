„Interviul anului!” Thierry Henry, impresionat de Raphinha: „Ești un om adevărat!” » Declarațiile emoționante ale brazilianului despre Jesus de Miguel
Raphinha
Liga Campionilor

„Interviul anului!” Thierry Henry, impresionat de Raphinha: „Ești un om adevărat!” » Declarațiile emoționante ale brazilianului despre Jesus de Miguel

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 11:44
  • Două goluri, o victorie categorică și trofeul MVP. Raphinha ar fi avut toate motivele să vorbească despre prestația sa în victoria Barcelonei cu Aston Villa, scor 3-0, din Liga Campionilor, dar a ales să abordeze un subiect mult mai sensibil: moartea lui Jesus de Miguel, fotbalistul lui CD Tenerife.
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Vizibil afectat de tragedie, fotbalistul Barcelonei a vorbit despre impactul veștii și despre fragilitatea vieții.

Mesajul său l-a impresionat pe Thierry Henry, care a avut o reacție în direct: „Raphinha, ești un om adevărat!”.

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Raphinha, profund afectat de decesul lui Jesus de Miguel

Omul meciului Barcelona - Aston Villa 3-0 nu a vrut să vorbească despre golurile sale, despre evoluția echipei sau despre succesul catalanilor.

Astăzi, în acest interviu, nu vreau să vorbesc despre fotbal. Vreau să transmit multă putere familiei lui Jesus de Miguel. A fost foarte greu când am văzut vestea. Este dureros să realizezi că un asemenea lucru ți se poate întâmpla și ție. Astăzi nu este o zi potrivită pentru a vorbi despre fotbal. Vreau să transmit multă putere familiei lui De Miguel, atât din partea mea, cât și din partea clubului. Raphinha

Brazilianul a transmis condoleanțe familiei lui Jesus de Miguel și a explicat cât de mult l-a afectat vestea dispariției unui coleg de profesie.

  • Jesus de Miguel a murit după un incident petrecut în timpul partidei cu FC Andorra. Atacantul s-a ciocnit violent cu portarul advers, Jesus Owono, în ultimele momente ale întâlnirii, a suferit o urgență medicală gravă și a decedat, ulterior, la spital.

Fotbalistul a spus că întreaga zi fusese una dificilă din punct de vedere emoțional, mai ales pentru că jucătorul de la Tenerife avea aceeași vârstă ca el (n.r. - De Miguel avea 30 de ani, Raphinha va împlini 30 în decembrie).

„Vreau să transmit multă putere familiei lui Jesus. Cred că nu este o zi potrivită pentru a vorbi despre fotbal. Este foarte greu. Mergi să joci un meci și ți se poate întâmpla același lucru.

Sincer, pentru mine a fost destul de dificil. Am vorbit cu soția mea în această dimineață, când m-am trezit, după ce am aflat vestea. I-am spus că mă simțeam puțin rău.

Până la urmă, este un coleg, cineva care practică aceeași meserie, iar acest lucru i se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Mie sau oricărui jucător care s-a aflat astăzi pe teren.

Era un jucător de vârsta mea. Nu știu dacă tocmai din acest motiv m-a afectat și mai mult, dar astăzi nu am avut o zi bună din cauza acestei vești”, a declarat Raphinha.

Thierry Henry: „Interviul anului! Raphinha, ești un om adevărat!”

Intervenția brazilianului a fost lăudată în studioul CBS Sports Golazo, unde Thierry Henry urmărea interviul alături de ceilalți analiști ai emisiunii.

Fostul mare internațional francez a fost impresionat de sinceritatea și umanitatea arătate de Raphinha:

„Acesta este interviul anului! Raphinha, ești un om adevărat. Îți mulțumesc că ai demonstrat că există lucruri mai importante decât fotbalul, chiar dacă îl iubim cu toții.

Îți mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. Este bine ca cineva să ne amintească din când în când că există lucruri mai importante decât fotbalul”.

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