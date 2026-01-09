Pe urmele lui Horațiu Moldovan Portarul român, dorit de revelația dintr-un campionat important al Europei. Nu e singura ofertă

Horațiu Moldovan (27 de ani) traversează o nouă perioadă decisivă în carieră.

Portarul român urmează să părăsească Real Oviedo, după o jumătate de sezon dificil. Iar pe urmele sale se află echipe din mai multe țări.

Cumpărat de Atletico Madrid de la Rapid la începutul anului 2024 pentru 800.000 de euro, Moldovan nu a reușit să se impună în Spania și a fost împrumutat deja la două echipe.

Horațiu Moldovan, pe radarul a două cluburi din Portugalia

Șansele lui Moldovan de a prinde minute în poarta lui Real Oviedo în a doua jumătate a sezonului sunt mici, titularul Aaron Escandell având prestații solide.

Românul s-ar pregăti să o părăsească Oviedo în următoarele zile și să revină la Atletico Madrid, însă șansele să rămână acolo sunt reduse, informează presa din Spania.

Poarta echipei rămâne ocupată de experimentatul Jan Oblak, care a apărat în 519 meciuri pentru formația madrilenă, în timp ce argentinianul Juan Musso este varianta de rezervă.

În aceste condiții, portarul româm caută un club în care să evolueze constant.

Jurnaliștii spanioli au dezvăluit că două echipe din Portugalia, Gil Vicente (locul 4) și Arouca (locul 16), s-ar fi arătat interesate de serviciile sale. De asemenea, ar fi dorit și în Polonia.

„Portarul încă speră să-și recâștige postul de titular la echipa națională a României înainte de preliminariile pentru Cupa Mondială. La Oviedo, însă, în umbra lui Aaron Escandell, acest lucru este imposibil”, au mai notat spaniolii.

2 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului român, conform transfermarkt.com

Poarta celor de la Gil Vicente este apărată de brazilianul Andrew (24 de ani), evaluat la 7 milioane de euro și cel mai scump jucător din echipă.

Portarul este urmărit de mai multe cluburi, printre care Flamengo, Bahia și Red Bull Bragantino, și ar putea părăsi echipa din Portugalia, conform fla.mundobolda.com.

Portarul de rezervă la Gil Vicente este Dani Figueira, cotat la 300.000 de euro.

La Arouca, titular este germanul Nico Mantl, evaluat la 1 milion de euro, în timp ce João Valido (500.000 de euro) și Jakub Vinarcik (300.000 de euro) sunt rezerve.

28 de meciuri a adunat Horațiu Moldovan în cele trei sezoane de la plecarea de la Rapid, 27 dintre ele la Sassuolo, echipă pe care a ajutat-o să promoveze în Serie A

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport