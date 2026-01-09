Vrea să revină în Superliga Fostul campion se autopropune la CFR Cluj: „Sunt pregătit” +43 foto
Ricardo Cadu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Vrea să revină în Superliga Fostul campion se autopropune la CFR Cluj: „Sunt pregătit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 11:03
  • Ricardo Cadu (44 de ani), fost fundaș al CFR Cluj, a vorbit despre o posibilă revenire în fotbalul românesc.
  • Retras din activitate în 2021, portughezul și-ar dori să revină în fotbal în rolul de director sportiv.

Ricardo Cadu a cucerit șapte trofee în cariera sa, toate alături de CFR Cluj: trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

Ricardo Cadu visează să revină la CFR Cluj: „Sunt pregătit”

„Când s-a dus la CFR (n.r. - Iuliu Mureșan), eu am vorbit cu el și chiar vreau să mă întorc. Iubesc România, iubesc CFR. Eu lucrez ca director sportiv și sunt pregătit să merg la un club precum CFR.

Nu am vorbit să mă întorc la club, am văzut că a zis că-și dorește să vin la club, dar nimeni nu a vorbit cu mine”, a declarat Ricardo Cadu, conform digisport.ro.

Fostul fundaș a strâns peste 250 de meciuri în Liga 1 și a evoluat, de asemenea, pentru cluburi precum Boavista, Gil Vicente, Pacos Ferreira și AEL Limassol.

Stafful actual al celor de la CFR Cluj:

  • Daniel Pancu – Antrenor principal
  • Laurențiu Rus – Antrenor secund
  • Marius Bilașco – Director sportiv
  • Bogdan Mara – Director sportiv
  • Iuliu Mureșan – Președinte
  • George Galamaz – Șeful departamentului scouteri pentru tineret
  • Cristian Panin – Team Manager

Ce urmează pentru CFR Cluj în Superliga

CFR Cluj a plecat pe 4 ianuarie în cantonamentul de la Oliva Nova, din Spania, unde se va pregăti pentru reluarea campionatului.

Formația din Gruia se află pe locul 11 în Superliga, cu 26 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Pe 9 ianuarie, elevii lui Pancu vor disputa un meci de verificare cu Gent (Belgia), iar pe 13 ianuarie vor întâlni Atzeneta (Spania).

Primul meci oficial din Superliga este programat pe 18 ianuarie, împotriva celor de la Oțelul Galați.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
