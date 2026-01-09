Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un  jucător la o adversară din Liga 1 » Șucu avea încredere în el: „Unul dintre liderii generației” +23 foto
Rapid. Foto: Sportpictures
Superliga

Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un jucător la o adversară din Liga 1 » Șucu avea încredere în el: „Unul dintre liderii generației”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 10:49
  • Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, continuă să facă ajustări în lotul echipei.
  • Clubul giuleștean împrumută un jucător de perspectivă la o altă echipă din Superliga.

Tehnicianul formației aflate pe locul secund în campionat a subliniat la finalul partidei cu FCSB, scor 1-2, că actualul lot nu are forța necesară pentru a avea pretenții la titlu.

„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya
Citește și
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya
Citește mai mult
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya

Robert Bădescu, împrumutat de Rapid la Metaloglobus

Rapid l-a împrumutat pe Robert Bădescu (20 de ani) la Metaloglobus până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv, conform fanatik.ro.

Fundașul lateral a ajuns la Rapid în iarna anului 2022, de la Academica Clinceni, și a impresionat la nivel de juniori.

În sezonul 2023/2024 a fost promovat la prima echipă de Cristiano Bergodi, antreno care i-a oferit minute în tricoul giuleștean în partide importante.

În acea stagiune, fundașul a bifat trei meciuri și a marcat un gol, fiind ulterior împrumutat pentru jumătate de sezon la Mioveni, în Liga 2, unde a jucat 5 partide.

7 apariții
a strâns Bădescu în actuala stagiune din Superliga. Chiar și în absența lui Borza, fundașul lateral a avut șanse puține de joc, deoarece Gâlcă a decis să-l reprofilizeze pe Răzvan Onea pe postul de fundaș stânga

Ce spunea Dan Șucu despre Robert Bădescu

În ianuarie 2024, după un 3-3 cu Sakaryaspor în cantonamentul din Antalya, patronul Rapidului se declara impresionat de tânărul fundaș stânga.

„Cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură.

Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp. 

Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, afirma Șucu, potrivit GSP.ro.

Rapid se pregătește în Turcia pentru a doua parte a sezonului

Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.

  • 10 ianuarie - Wisla Plock
  • 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Galerie foto (23 imagini)

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

  • Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu
  • Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu
  • Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu
  • Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

Joi, Rapid a anunțat că împrumutul lui Franz Stolz s-a încheiat, iar portarul a fost cedat de Genoa la Grazer, echipă din prima ligă a Austriei, până în vară.

De asemenea, Rareș Pop este aproape de o mutare la Petrolul Ploiești.

Citește și

Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Campionate
09:00
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Citește mai mult
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja
Liga 2
00:33
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja
Citește mai mult
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
liga 1 rapid costel galca robert badescu
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share