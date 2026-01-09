Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un jucător la o adversară din Liga 1 » Șucu avea încredere în el: „Unul dintre liderii generației”

- Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, continuă să facă ajustări în lotul echipei.
- Clubul giuleștean împrumută un jucător de perspectivă la o altă echipă din Superliga.
Tehnicianul formației aflate pe locul secund în campionat a subliniat la finalul partidei cu FCSB, scor 1-2, că actualul lot nu are forța necesară pentru a avea pretenții la titlu.
Robert Bădescu, împrumutat de Rapid la Metaloglobus
Rapid l-a împrumutat pe Robert Bădescu (20 de ani) la Metaloglobus până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv, conform fanatik.ro.
Fundașul lateral a ajuns la Rapid în iarna anului 2022, de la Academica Clinceni, și a impresionat la nivel de juniori.
În sezonul 2023/2024 a fost promovat la prima echipă de Cristiano Bergodi, antreno care i-a oferit minute în tricoul giuleștean în partide importante.
În acea stagiune, fundașul a bifat trei meciuri și a marcat un gol, fiind ulterior împrumutat pentru jumătate de sezon la Mioveni, în Liga 2, unde a jucat 5 partide.
Ce spunea Dan Șucu despre Robert Bădescu
În ianuarie 2024, după un 3-3 cu Sakaryaspor în cantonamentul din Antalya, patronul Rapidului se declara impresionat de tânărul fundaș stânga.
„Cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură.
Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp.
Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, afirma Șucu, potrivit GSP.ro.
Rapid se pregătește în Turcia pentru a doua parte a sezonului
Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.
- 10 ianuarie - Wisla Plock
- 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia
Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:
- Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu
- Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu
- Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu
- Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj
Joi, Rapid a anunțat că împrumutul lui Franz Stolz s-a încheiat, iar portarul a fost cedat de Genoa la Grazer, echipă din prima ligă a Austriei, până în vară.
De asemenea, Rareș Pop este aproape de o mutare la Petrolul Ploiești.