Încă o plecare de la Rapid Giuleștenii trimit un jucător la o adversară din Liga 1 » Șucu avea încredere în el: „Unul dintre liderii generației”

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, continuă să facă ajustări în lotul echipei.

Clubul giuleștean împrumută un jucător de perspectivă la o altă echipă din Superliga.

Tehnicianul formației aflate pe locul secund în campionat a subliniat la finalul partidei cu FCSB, scor 1-2, că actualul lot nu are forța necesară pentru a avea pretenții la titlu.

Robert Bădescu, împrumutat de Rapid la Metaloglobus

Rapid l-a împrumutat pe Robert Bădescu (20 de ani) la Metaloglobus până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv, conform fanatik.ro.

Fundașul lateral a ajuns la Rapid în iarna anului 2022, de la Academica Clinceni, și a impresionat la nivel de juniori.

În sezonul 2023/2024 a fost promovat la prima echipă de Cristiano Bergodi, antreno care i-a oferit minute în tricoul giuleștean în partide importante.

În acea stagiune, fundașul a bifat trei meciuri și a marcat un gol, fiind ulterior împrumutat pentru jumătate de sezon la Mioveni, în Liga 2, unde a jucat 5 partide.

7 apariții a strâns Bădescu în actuala stagiune din Superliga. Chiar și în absența lui Borza, fundașul lateral a avut șanse puține de joc, deoarece Gâlcă a decis să-l reprofilizeze pe Răzvan Onea pe postul de fundaș stânga

Ce spunea Dan Șucu despre Robert Bădescu

În ianuarie 2024, după un 3-3 cu Sakaryaspor în cantonamentul din Antalya, patronul Rapidului se declara impresionat de tânărul fundaș stânga.

„Cel mai mult m-a bucurat apariția acestui copil, Bădescu. Mi-a plăcut că a jucat cu curaj, cu dezinvoltură.

Are 18 ani și e rezerva lui Borza, care are și el tot aceeași vârstă. Avem asigurat postul de fundaș pe banda stângă pentru mult timp.

Nu dau eu sfaturi staff-ului tehnic, dar Bădescu este unul dintre liderii generației de la tineret și chiar sper să-l văd jucând și în campionat”, afirma Șucu, potrivit GSP.ro.

Rapid se pregătește în Turcia pentru a doua parte a sezonului

Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.

10 ianuarie - Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu

Marian Aioani, Adrian Briciu Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu

Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu

Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

Joi, Rapid a anunțat că împrumutul lui Franz Stolz s-a încheiat, iar portarul a fost cedat de Genoa la Grazer, echipă din prima ligă a Austriei, până în vară.

De asemenea, Rareș Pop este aproape de o mutare la Petrolul Ploiești.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport