Adrian Mihalcea (49 de ani), fost antrenor secund la echipa națională, a analizat șansele „tricolorilor” înaintea semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În prezent antrenor la UTA Arad, Mihalcea consideră că România poate obține calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic, însă doar în anumite condiții clar definite.

Adrian Mihalcea avertizează înainte de Turcia – România: „Dacă dispar ei, ne calificăm”

„Secund” la națională între 2017 și 2019, când selecționer era Cosmin Contra, Mihalcea susține că România poate ajunge la CM 2026, însă avertizează că este foarte important modul în care va fi realizată selecția jucătorilor.

„O spun cu toată responsabilitatea: la un astfel de meci, cu o miză sportivă uluitoare, cu o presiune pe măsură atât din țară, la nivel mental, cât și pe stadion, pe care o vor face fanii turci, este esențial să avem în lot «picioare târșâite» la acest nivel!

Așa numesc eu categoria de jucători care au luptat în meciuri de mare intensitate, în contexte măcar apropiate cumva de cel în care se va juca Turcia - România. «Picioare târșâite» în lupte tari!

În consecință, eu cred cu tărie că avem o șansă reală să ne calificăm, dar doar dacă ei dispar de la națională până în martie, și am trei categorii.

Prima: jucătorii importanți accidentați.

A doua: jucătorii cu experiență ieșiți din formă la club.

A treia: fotbaliștii care nu vin cu toată inima la lot sau care au gânduri de retragere de la națională.

Dacă dispar ei până în martie, da! Ne calificăm! Dar doar așa!”, a spus Mihalcea, conform prosport.ro.

În cazul unei victorii în fața Turciei, naționala României se va duela pentru prezența la CM 2026 cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare, pe.

16 meciuri a adunat Adrian Mihalcea în tricoul echipei naționale

Adrian Mihalcea a fost pe teren într-un baraj de Campionat Mondial, în noiembrie 2001, când România a ratat calificarea la CM 2002, după „dubla” cu Slovenia:

Tur: Slovenia – România 2–1

Slovenia – România Retur: România – Slovenia 1–1

FOTO: România - San Marino 7-1

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

România nu a mai participat la Campionatul Mondial din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia.

„Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

