„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum  îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România +36 foto
Echipa națională. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

„Dacă dispar ei, ne calificăm” A jucat și a lucrat pentru națională, iar acum îl avertizează pe Lucescu înainte de Turcia - România

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 09:55
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 09:56
  • Adrian Mihalcea (49 de ani), fost antrenor secund la echipa națională, a analizat șansele „tricolorilor” înaintea semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
  • Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În prezent antrenor la UTA Arad, Mihalcea consideră că România poate obține calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic, însă doar în anumite condiții clar definite.

Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Citește și
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Citește mai mult
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume

Adrian Mihalcea avertizează înainte de Turcia – România: „Dacă dispar ei, ne calificăm”

„Secund” la națională între 2017 și 2019, când selecționer era Cosmin Contra, Mihalcea susține că România poate ajunge la CM 2026, însă avertizează că este foarte important modul în care va fi realizată selecția jucătorilor.

„O spun cu toată responsabilitatea: la un astfel de meci, cu o miză sportivă uluitoare, cu o presiune pe măsură atât din țară, la nivel mental, cât și pe stadion, pe care o vor face fanii turci, este esențial să avem în lot «picioare târșâite» la acest nivel!

Așa numesc eu categoria de jucători care au luptat în meciuri de mare intensitate, în contexte măcar apropiate cumva de cel în care se va juca Turcia - România. «Picioare târșâite» în lupte tari!

În consecință, eu cred cu tărie că avem o șansă reală să ne calificăm, dar doar dacă ei dispar de la națională până în martie, și am trei categorii.

  • Prima: jucătorii importanți accidentați.
  • A doua: jucătorii cu experiență ieșiți din formă la club.
  • A treia: fotbaliștii care nu vin cu toată inima la lot sau care au gânduri de retragere de la națională.

Dacă dispar ei până în martie, da! Ne calificăm! Dar doar așa!”, a spus Mihalcea, conform prosport.ro.

În cazul unei victorii în fața Turciei, naționala României se va duela pentru prezența la CM 2026 cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare, pe.

16 meciuri
a adunat Adrian Mihalcea în tricoul echipei naționale

Adrian Mihalcea a fost pe teren într-un baraj de Campionat Mondial, în noiembrie 2001, când România a ratat calificarea la CM 2002, după „dubla” cu Slovenia:

  • Tur: Slovenia – România 2–1
  • Retur: România – Slovenia 1–1

FOTO: România - San Marino 7-1

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

Galerie foto (36 imagini)

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

România nu a mai participat la Campionatul Mondial din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia.

„Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

Citește și

Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja
Liga 2
00:33
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja
Citește mai mult
Împrumutat în Liga 2 Atacantul lui Dinamo n-a mai avut loc la Unirea Slobozia » Noul club l-a prezentat deja
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică
Campionate
23:40
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică
Citește mai mult
El Clasico în finala Supercupei! FOTO. Real Madrid a învins-o pe Atletico. Urmează Barcelona duminică

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
turcia echipa nationala a romaniei Adrian Mihalcea romania preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share