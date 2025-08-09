Moldovan și Radu, blocați Cei doi portari ar putea rata debutul în La Liga, din cauza regulilor ligii spaniole 

Horațiu Moldovan (27 de ani) și Ionuț Radu (28 de ani) au mari probleme în Spania.

Cei doi nu au fost înregistrați până la acest moment și riscă să rateze debutul în La Liga.

Jumătate dintre fotbaliștii transferați în prima ligă din Spania în această vară nu au fost încă înregistrați de cluburi. La Liga va începe weekend-ul viitor.

Cei doi portari români din La Liga, blocați de regulament

Horațiu Moldovan și Ionuț Radu au mari probleme în Spania. După ce au fost transferați în La Liga, cei doi portari ar putea rata debutul în campionat, din cauza regulamentului ligii spaniole.

Concret, aceștia nu au putut fi înregistrați până în acest moment de Real Oviedo, respectiv Celta Vigo. Alături de Moldovan, alți 6 jucători transferați de Oviedo nu au fost înregistrați.

De partea cealaltă, Radu se află pe o listă de 4 jucători care nu au putut fi înregistrați de Celta, scrie marca.com.

La Liga are o serie de reguli extrem de stricte în ceea ce privește plafoanele salariale ale echipelor, astfel că procesul de înregistrare a unui jucător devine extrem de amplu.

FC Barcelona, un gigant al fotbalul mondial, se confruntă cu aceeași situație. Deși a transferat doar doi jucători în această vară, pe Marcus Rashford și Joan Garcia, clubul catalan nu i-a putut înregistra până la acest moment.

De cealaltă parte, Atletico Madrid și Real Madrid nu au întâmpinat probleme în acest sens.

