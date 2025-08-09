„Un egal era echitabil”  Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv” 
Ianis Zicu FOTO: Sport Pictures
„Un egal era echitabil” Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 21:20
  • UTA ARAD - FARUL 2-1. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul celor de la Farul, a vorbit despre înfrângerea echipei sale de la Arad.

Farul a pierdut meciul cu UTA Arad din etapa #5 a Ligii 1. Constănțenii rămân pe locul 4 în clasamentul provizoriu al etapei, cu 10 puncte acumulate.

UTA ARAD - FARUL. Ianis Zicu, la finalul partidei: „Un rezultat de egalitate era echitabil”

Tehnicianul Farului s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi din meciul de la Arad și a declarat că un rezultat de egalitate era mai aproape de ceea ce s-a jucat.

„A fost o partidă frumoasă, din păcate plecăm fără niciun punct, deși după aspectul jocului cred că un rezultat de egalitate era echitabil.

Din păcate, ăsta e fotbalul. Am încercat să revenim după ce ei au făcut 2-1, dar nu am reușit.

(n.r. despre stilul ofensiv al Farului) Sunt situații pe care ți le asumi. Dacă vrei să ataci, îți asumi un dezechilibru în fază defensivă, cu toate că încercăm să acoperim acea zonă așa cum trebuie.

Nu știu dacă ne-au surprins, știam cum joacă, dar e fotbal și apar diferite momente pe care, chiar dacă le pregătești, nu ai cum să controlezi tot.

Trebuie să fim puternici, le-am zis și jucătorilor, dacă ne băteau și nu aveam atitudine, lăsam capul jos, dar așa, trebuie să gândim pozitiv în continuare.

La primul gol trebuia să existe mai multă comunicare, am făcut greșeala asta și la meciurile trecute. Lucrul acesta nu mi-a plăcut, dar asta este, sunt situații care apar”, a declarat Ianis Zicu la Prima Sport.

Există frustrarea că plecăm cu 0 puncte de la Arad, dar trebuie să luăm părțile bune, să fim pozitivi la antrenament, iar meciul viitor să luăm cele 3 puncte. Alexandru Ișfan, mijlocaș Farul

farul constanta Ianis Zicu liga 1 uta arad
