Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!”

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a criticat în termeni duri atitudinea jucătoarelor experimentate din echipa României de Billie Jean King Cup.

Federația Română de Tenis (FRT) caută un nou căpitan-nejucător, după ce Horia Tecău (40 de ani) a anunțat pe 19 august că renunță la funcția ocupată din martie 2022.

Plecarea fostului mare campion a deschis însă și un subiect sensibil în tenisul feminin românesc, referitor la disponibilitatea jucătoarelor de a răspunde convocărilor.

Scandal la echipa României de Billie Jean King Cup după plecarea lui Horia Tecău

Președintele FRT, George Cosac, a sugerat vineri, într-o conferință de presă, că decizia lui Tecău ar putea fi legată de absența unor sportive de la lot. Oficialul a criticat dur atitudinea acestora.

„Este posibil ca Tecău să fi plecat pentru că fetele nu veneau la echipă. Nu mi-a zis în mod clar că acesta este principalul motiv, dar din punctul meu de vedere, la performanțele lui Horia, la ce reprezintă el ca individ, e jenant să poți să-l refuzi sau să nu vii.

Mai ales că, în urmă cu un an, premiile oferite de ITF pentru participarea la turneul final au fost extrem de consistente.

Acum, e adevărat, s-a jucat în Japonia, o deplasare lungă și obositoare, dar nu cred că există ceva mai important pentru un sportiv decât să-ți reprezinți țara.

Faptul că ele iau decizii să nu vină la echipă, din punctul meu de vedere este o rușine”, a declarat președintele FRT, George Cosac, potrivit Agerpres.

România a fost cu o echipă neexperimentată în Japonia

În 2024, echipa României a participat în premieră la turneul final de la Billie Jean King Cup, desfășurat la Malaga (Spania). Tricolorele au cedat în fața Japoniei, 1-2, în prima rundă, după un duel extrem de echilibrat.

Câteva luni mai târziu, în aprilie 2025, Horia Tecău a fost nevoit să se prezinte cu o echipă neexperimentată la meciurile de la Tokyo, în Grupa A a calificărilor pentru ediția următoare.

Fără jucătoarele de top, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan sau Gabriela Ruse, lotul României a fost format din Anca Todoni, Miriam Bulgaru, Georgia Crăciun, Ilinca Amariei și Mara Gae. „Tricolorele” au fost învinse clar, 0-3 cu Canada și Japonia.

„Voi anunța săptămâna viitoare noul căpitan nejucător”

George Cosac a confirmat că Federația se află în discuții cu mai mulți foști jucători pentru a prelua postul lăsat liber de Tecău.

„Suntem în negocieri cu câțiva foști sportivi după plecarea lui Horia Tecău. Așteptăm răspunsul de la fiecare. Este adevărat că am cerut o strategie să vină să prezinte, să vedem cam cum văd lucrurile. Voi anunța săptămâna viitoare numele, nu vreau să pun presiune pe ei.

Ca de fiecare dată ne dorim să avem cea mai bună echipă, să avem cele mai bune fete. Sperăm că vor veni de data aceasta. Dacă nu, tocmai de aceea facem aceste competiții să putem ridica nivelul fetelor.

Sigur că există un schimb de generații și cred că lucrul acesta se întâmplă la orice disciplină sportivă și în orice țară.

Există un schimb de generații, de 2-3-5 ani. La noi cred că va fi perioada foarte scurtă pentru că avem foarte multe jucătoare de perspectivă și sunt convins că ele vor face față cu succes în perioada imediată”, a adăugat George Cosac.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

