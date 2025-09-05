Sabalenka, pregătită de luptă Lidera WTA confirmă „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios » Ce au făcut Năstase și Țiriac în meciuri cu femei
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

Sabalenka, pregătită de luptă Lidera WTA confirmă „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios » Ce au făcut Năstase și Țiriac în meciuri cu femei

Silviu Dumitru
Publicat: 05.09.2025, ora 11:09
Actualizat: 05.09.2025, ora 12:05
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) și-a exprimat dorința de a se duela cu Nick Kyrgios (30 de ani, #651 ATP) într-o „bătălie a sexelor”.
  • În trecut, Ilie Năstase și Ion Țiriac au jucat împotriva unor femei. Rezultatele meciurilor, în rândurile de mai jos.

Kyrgios a vorbit pentru prima oară despre un potențial duel cu Sabalenka la începutul lunii iulie. A readus subiectul în discuție într-un dialog cu Alexander Bublik.

Bătălia sexelor între Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios: „Vreau să-i tăbăcesc fundul”

Discuția a avut loc în cadrul unui podcast realizat de jucătorul kazah.

„Sabalenka este grozavă, este un personaj… Cred că este genul de jucătoare care crede cu adevărat că va câștiga. Nu o să mă bată…

Chiar crezi că trebuie să îmi dau silința 100%? Desigur, o voi face pentru că eu reprezint partea masculină. Voi încerca, nu vreau ca ea să câștige… Aș spune că voi învinge cu 6-2, poate”, a spus Kyrgios, potrivit tennis.com.

Bublik i-a răspuns australianului, cunoscut pentru numeroasele controverse în care a fost implicat, printr-o glumă: „Nu te-aș alege să ne reprezinți împotriva ei”.

13
a fost cea mai bună poziție ocupată de Nick Kyrgios în clasamentul ATP. Reușea această performanță pe 24 octombrie 2016

Calificată în finala de la US Open, unde o va întâlni pe americanca Amanda Anisimova, Sabalenka a explicat că o victorie obținută de ea în fața lui Kyrgios ar reprezenta un rezultat uriaș pentru tenisul feminin.

S-a anunțat că meciul va avea loc în Hong Kong, în ianuarie 2026, însă Sabalenka a insistat că data și locul nu au fost încă stabilite.

„Va fi un lucru bun dacă voi reuși să câștig, dar, deocamdată, nu suntem siguri în privința locului în care vom juca. Dar cu siguranță, dacă se va întâmpla, vom organiza meciul undeva unde vor fi mulți oameni care se vor uita și vom pune multă presiune pe Nick.

Cred că este o idee grozavă. Cred că va fi spectaculos de urmărit. Va fi distractiv, mai ales împotriva cuiva ca Nick. Așa cum a spus și el într-un alt interviu, cred cu adevărat că voi câștiga și cu siguranță mă voi duce acolo și voi face tot posibilul să-i tăbăcesc fundul”, a spus jucătoarea din Belarus, potrivit Sky Sports.

Sabalenka ocupa prima poziție în clasamentul WTA, în timp ce Kyrgios a jucat doar șase meciuri oficiale în ultimii trei ani, din cauza accidentărilor. Australianul are în palmares o finală de Grand Slam: Wimbledon 2022.

3
titluri de Grand Slam are Aryna Sabalenka în palmares: Australian Open (2023, 2024) și US Open (2024). Se află la o singură victorie distanță de al doilea triumf la Flushing Meadows

Ion Țiriac a umilit o femeie. Ilie Năstase a venit în rochie

Mai multe „bătălii ale sexelor” au avut loc de-a lungul timpului în tenis, iar în două dintre ele au fost implicați și doi jucători români. Ambele meciuri s-au disputat în 1975.

Primul a fost Ion Țiriac, care a surclasat-o pe Abigail Maynard la Fairfield County International Tennis Championships, scor 6-0, 6-0.

Americanca de doar 19 ani devenea prima femeie care disputa un meci în circuitul masculin, în regulamentul competiției din Connecticut (SUA) nefiind specificate restricții de gen.

N-a arătat nimic. Sunt sigur că poate juca mai bine de atât. Oricum, după mine, nicio femeie nu poate face față într-o competiție rezervată bărbaților. Dacă o femeie poate juca în circuitul masculin, atunci eu vreau să joc în cel feminin. Îmi trebuie doar un an ca să câștig suficienți bani, iar apoi mă voi retrage. Ion Țiriac, după meciul cu Abigail Maynard, potrivit ubitennis.com

În octombrie 1975 a avut loc „Challenge of the Sexes”, în California, un eveniment la care au participat atleți din diferite sporturi.

La tenis, Ion Năstase a fost învins cu 7-5 de Evonne Goolagong Cawley, iar Bjorn Borg a câștigat partida cu Virginia Wade, scor 6-3.

Năstase a apărut îmbrăcat într-o rochie, însă s-a schimbat într-un echipament normal înainte de startul partidei.

Bărbații au avut la dispoziție un singur serviciu și nu au avut voie să se apropie de fileu, excepție făcând momentele în care loviturile femeilor îi forțau să facă acest lucru. În plus, jucătoarelor le-a fost permis să trimită mingea și pe culoarele de dublu, potrivit New York Times.

Asemenea meciuri nu trebuie să fie luate în serios. Ea vine la fileu, tu nu ai voie să o faci. Niciodată în viața mea nu am obosit atât de tare. Am alergat ca naiba încă de la început. Ilie Năstase, după înfrângerea cu Evonne Goolagong Cawley

Toate meciurile disputate între bărbați și femei:

  • 1888: Ernest Renshaw - Lottie Dod (2-6, 7-5, 7-5)
  • 1888: Lottie Dod - Harry Grove (1-6, 6-0, 6-4)
  • 1888: Lottie Dod - William Renshaw (6-2, 6-4)
  • mai 1921: Bill Tilden - Suzanne Lenglen (6-0)
  • 1928: Bill Johnston - Helen Wills
  • 1928: Edward Chandler - Helen Wills
  • 1928: Helen Wills - Elmer Griffin
  • 1928: Helen Wills - Phil Neer
  • ianuarie 1933: Helen Wills - Phil Neer (6-3, 6-4)
  • iulie 1936: Dorothy Round - Bunny Austin (7-5, 6-8)
  • iulie 1939: Cyril Kemp - Alice Marble (9-7, 8-6)
  • 1975: Ion Țiriac - Abigail Maynard (6-0, 6-0)
  • octombrie 1975: Bjorn Borg - Virginia Wade (6-3)
  • octombrie 1975: Evonne Goolagong Cawley - Ilie Năstase (7-5)
  • august 1985: Martina Navratilova/Pam Shriver - Vitas Gerulaitis/Bobby Riggs (6-3, 6-2, 6-4)
  • ianuarie 1998: Karsten Braasch - Serena Williams (6-1)
  • ianuarie 1998: Karsten Braasch - Venus Williams (6-2)
  • decembrie 2003: Yannick Noah - Justine Henin-Hardenne (4-6, 6-4, 7-6)
  • octombrie 2013: Li Na - Novak Djokovic (3-2)
  • noiembrie 2017: Johanna Konta - Pat Cash (6-3)
  • iulie 2021: Iga Swiatek - Hubert Hurkacz (7-4 tiebreak)
  • decembrie 2023: Yanis Ghazouani Durand - Mirra Andreeva (7-5, 6-2)

*Sursă: bbc.com

tenis meci demonstrativ nick kyrgios aryna sabalenka batalia sexelor
