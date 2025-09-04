Bjorn Borg, diagnosticat cu cancer Legenda tenisului și-a ascuns suferința! A dezvăluit secretul în noua sa autobiografie

Bjorn Borg (69 de ani) a anunțat că suferă de cancer în noua sa autobiografie, Heartbeat, care urmează să fie lansată oficial în această lună.

Diagnosticul dur al lui Bjorn Borg a fost făcut public în zona media din Italia, după ce autobiografia sa a fost lansată mai devreme pentru utilizatorii Amazon din țară, informează dailymail.co.uk.

Bjorn Borg, diagnosticat cu cancer

Fostul tenismen a scris o carte împreună cu soția sa, Patricia, în care ar fi dezvăluit că suferă de o formă de cancer, lucru ținut secret până acum.

Cartea, intitulată „Heartbeat” (Bătăi de inimă), va fi lansată oficial pe 18 septembrie, însă diagnosticul său a ajuns deja în presă.

Autobiografia urmează să fie lansată în SUA, Mare Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Spania, America Latină, Olanda, Italia și Suedia.

Conform suedezilor de la Expressen, Borg ar suferi de cancer la prostată.

Borg este o legendă uriașă a tenisului mondial. A petrecut 109 săptămâni pe locul 1 ATP și a cucerit 11 trofee de Grand Slam, 6 la Roland Garros și 5 la Wimbledon. Totul până la 26 de ani când a ales să se retragă!

