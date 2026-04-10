HUAWEI WATCH GT Runner 2 Ceasul creat cu ajutorul unui maratonist legendar pentru a răspunde nevoilor fiecărui alergător
Publicitate

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Ceasul creat cu ajutorul unui maratonist legendar pentru a răspunde nevoilor fiecărui alergător

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 10:04
  • Alergarea nu este doar un sport, este o ocazie de a petrece timp cu tine, de a-ți cunoaște și depăși limitele, atât fizice, cât și mentale.
  • Asta se aplică și în cazul celor care aleargă cu toată determinarea pe pistă sau în curse de anduranță, și al celor care se bucură de o alergare mai relaxată în parc.

Cu gândul la toți acești alergători, HUAWEI a creat noul WATCH GT Runner 2, un ceas destinat în egală măsură maratoniștilor și pasionaților de alergare de zi cu zi, dar care au în comun dorința de a-și îmbunătăți performanțele pe baza unor date științifice. Smartwatch-ul este disponibil în magazinul online HUAWEI Store.

De la planuri de antrenament și îndrumare ca să-ți poți menține ritmul în timpul cursei, până la contabilizarea rezultatelor după finish și recomandări clare de recuperare, WATCH GT Runner 2 se comportă ca un antrenor care îți oferă date exacte care să te ajute să îți atingi obiectivele.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Ceasul creat cu ajutorul unui maratonist legendar pentru a răspunde nevoilor fiecărui alergător  HUAWEI WATCH GT Runner 2 Ceasul creat cu ajutorul unui maratonist legendar pentru a răspunde nevoilor fiecărui alergător 

Experiența unui maratonist de elită, transpusă în funcțiile noului WATCH GT Runner 2

Prin această abordare „all-in-one” ceasul răspunde nevoilor specifice ale atleților de la toate nivelurile, punându-le la dispoziție informații personalizate și un ghidaj complet.

Dacă te întrebi cum a ajuns acest smartwatch să cunoască atât de bine ce nevoi au alergătorii, răspunsul este simplu. HUAWEI a creat noul WATCH GT Runner 2 în colaborare cu celebrul maratonist kenyan Eliud Kipchoge și cu echipa care îl susține, dsm-firmenich Running Team. Cu un palmares care include două medalii de aur olimpice și 11 titluri la maratoane mondiale de top, precum cele de la Berlin, Tokyo sau Londra, Eliud Kipchoge deține cu record cu care a intrat în istorie. În 2019, el a devenit primul om care a încheiat un maraton în mai puțin de două ore, trecând linia de sosire a cursei de la Viena într-o oră, 59 de minute și 40 de secunde.

Astfel, experiența remarcabilă a lui Eliud Kipchoge și a coechipierilor săi a fost transpusă de HUAWEI în funcțiile avansate ale noului WATCH GT Runner 2, pentru ca acestea să poată fi integrate în programul zilnic de exerciții fizice al utilizatorilor.

Ceasul care te ghidează și la antrenament, și în cursă

Pornind de la dorința de adaptare la nevoile alergătorilor de elită și de a oferi publicului larg același nivel de îndrumare personalizată prin tehnologii de ultimă oră, smartwatch-ul este dotat cu un algoritm revoluționar de detectare a pragului de lactat. Acest lucru te va ajuta să îți planifici exercițiile pe baze științifice, ceea ce îți va da încredere să îți depășești limitele.

O inovație este și Running Ability Index, un indice care îți evaluează rezistența, tehnica și eficiența generală a alergării. Înregistrând date exacte despre progresul tău, Running Ability Index nu îți oferă doar o imagine clară a atuurilor tale și a punctelor unde mai ai de lucrat, ci îți creează și un plan pentru viitoarele antrenamente.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 marchează și o premieră în industrie prin introducerea funcției Intelligent Marathon.

Fie că te pregătești pentru o competiție sau te antrenezi pentru beneficiile pe care ți le aduce mișcarea, smartwatch-ul este atent la fiecare dintre exercițiile pe care le faci și te susține cu recomandări pentru îmbunătățirea rezultatelor. Opțiunea Smart Training Plan îți permite să-ți urmărești progresul din antrenamente în funcțiile de detaliile cursei la care urmează să participi. Pentru o mai bună organizare, poți folosi și Personalized Training, care îți împarte ciclul de pregătire în patru faze - de adaptare, de îmbunătățire, de consolidare și de competiție - astfel încât în ziua cursei să ajungi la cel mai bun nivel pentru tine.

Intelligent Marathon include și opțiuni privind gestionarea cursei, îndrumări referitoare la ritm, memento-uri inteligente pentru realimentare și o analiză detaliată la final de traseu. După efortul depus în cursă, modul de stretching și cel de recuperare sunt extrem de utile pentru a-ți reechilibra organismul.

Dincolo de metricile de bază pentru alergare, ceasul îți prezintă și un set de date esențiale despre sănătate, inclusiv monitorizarea ritmului cardiac și a somnului.

Confort și siguranță la fiecare pas

Cu o carcasă din titan de calitate aerospațială, extrem de rezistentă, și cu un design subțire al componentelor, pentru a reduce la minimum greutatea totală, WATCH GT Runner 2 cântărește 43,5 grame, adică este mai ușor decât un ou. Cureaua sa AirDry este fabricată din materiale hidrofuge de ultimă generație, lăsând pielea să respire chiar și atunci când faci exerciții foarte solicitante. În plus, ceasul se potrivește foarte bine structurii anatomice, ceea ce îți oferă confort și te face aproape să uiți că îl porți.

Îți vei aminti însă cu siguranță de el atunci când vei vrea să afli unde te afli pe traseu. Asta pentru că GT Runner 2 este capabil să-ți transmită cu mare acuratețe informații de poziționare, datorită unei arhitecturi de antenă 3D flotantă, care captează semnalul chiar și în zone greu accesibile, precum tunelurile.

Iar funcția Standalone Music Playback îți aduce la încheietura mâinii playlist-ul tău preferat sau alt tip de conținut audio, pe care îl poți asculta direct de pe ceas, prin căștile Bluetooth sau la difuzorul încorporat.

Până la 32 de ore de monitorizare continuă a activităților fizice

Noul smartwatch HUAWEI este echipat cu o baterie care are o autonomie de până la 7 zile de utilizare obișnuită și până la două săptămâni dacă folosești ceasul mai puțin intens. În plus, WACTH GT Runner 2 este capabil monitorizeze activitățile fizice fără întrerupere timp de până la 32 de ore, adică echivalentul a cinci curse complete de maraton sau al unui ultramaraton de 100 km.

Achiziționează WATCH GT Runner 2 din HUAWEI Store și bucură-te de beneficiile pe care ți le aduce

Dawn Orange, Dusk Blue și Midnight Black sunt cele trei variante de culoare propuse de HUAWEI pentru WATCH GT Runner 2. Ceasul poate fi achiziționat din HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor oficiali la prețul de 1.999 lei. La cumpărarea ceasului direct din magazinul online HUAWEI, vei beneficia de o reducere de 150 de lei și vei primi o curea în plus, 10X HUAWEI Points, abonare gratuită timp de o lună la Watch Face VIP, un an de extra-garanție, precum și pachetul Multipass, care include aplicații premium la care HUAWEI oferă o versiune de utilizare gratuită pentru 60 - 90 de zile.

Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Top stiri
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
Nationala
10.04
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
Citește mai mult
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
Superliga
10.04
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
Citește mai mult
La masă cu Valentin Ceaușescu FOTO: Ioan Andone, alături de fiul fostului dictator, după înhumarea lui Lucescu + Cine a mai fost alături de ei
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Liga Campionilor
10.04
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
UEFA nu l-a pedepsit pe Kovacs! Sursele GOLAZO.ro contrazic presa catalană legat de arbitrul român, după scandalul de la Barcelona - Atletico
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
B365
08.04
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile
Citește mai mult
Ciucu vrea o singură bandă pe sens și reducerea vitezei pe Calea Victoriei pentru a crește valoarea zonei. Cum argumentează primarul propunerile

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 20 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share