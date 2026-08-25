„Nu regret Dinamo absolut deloc” Puștiul cedat gratis de „câini” nu s-a lăsat afectat de decizia alb-roșiilor: „Gândul îmi este doar aici”

Ianis Doană (18 ani) a vorbit despre performanța incredibilă reușită în ultima partidă, când a fost autorul a patru goluri pentru Poli Timișoara.

Noul puști-minune al bănățenilor a fost cedat gratis de Dinamo în această vară, la scurt timp după ce „câinii” îl transferaseră de la Reșița.

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După un sezon petrecut la Steaua, tot în liga secundă, sub formă de împrumut, Doană a ajuns în tabăra „alb-roșiilor, însă a fost cedat rapid la Timișoara, pentru că nu intra în planurile lui Nuno Campos.

Ianis Doană: „Toate golurile sunt importante și frumoase la vârsta mea”

La ultima partidă din Liga 2, scor 5-1 cu Concordia Chiajna, Ianis a marcat de patru ori în poarta ilfovenilor.

„M-am bucurat, vă dați seama. Am devenit mai încrezător, acum că am putut obține o victorie atât de importantă pentru Poli Timișoara. Sunt 3 puncte importante.

Dar nu e vorba doar de mine, ci de întreaga echipa, sunt conștient că trebuie să fiu cu picioarele pe pământ și sper să continuăm pe linia victoriilor.

Toate golurile sunt importante și frumoase la vârsta mea. Mai ales într-un meci oficial. Cel mai important este că am câștigat”, a spus Ianis Doană, potrivit gsp.ro.

Ulterior, fotbalistul a explicat cum au decurs discuțiile pentru mutarea la Poli Timișoara:

„La Reșița am crescut, acolo am semnat primul contract de fotbalist profesionist, cu domnul Cristi Bobar. Destinul a făcut să lucrăm din nou împreună.

Dinamo? Nu știu ce a fost, de ce n-am rămas.

Impresarul meu, domnul Ciprian Giurcă, a vorbit cu domnul Dan Alexa, antrenorul lui Poli, apoi am vorbit cu domnul Dinu Bara de la Timișoara, apoi... Mi-a fost clar că locul meu este aici, la Timișoara”.

Ianis Doană: „Nu regret absolut deloc Dinamo”

Întrebat apoi dacă le poartă pică celor de la Dinamo, după ce aceștia au renunțat rapid la serviciile sale, Doană a transmis:

„Momentan, doar Poli Timișoara contează pentru mine, nimeni altcineva. Gândul îmi este doar la Timișoara, la promovare, vreau să joc în prima divizie în tricoul alb-violet.

Eu îmi văd de treaba mea și lucrez în fiecare zi ca să fiu mai bun. Mă simt foarte bine la Timișoara, la Poli, nu regret absolut deloc Dinamo”.

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