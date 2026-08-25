„Nu regret Dinamo absolut deloc” Puștiul cedat gratis de „câini” nu s-a lăsat afectat de decizia alb-roșiilor: „Gândul îmi este doar aici” +11 foto
Ianis Doană
Liga 2

„Nu regret Dinamo absolut deloc” Puștiul cedat gratis de „câini” nu s-a lăsat afectat de decizia alb-roșiilor: „Gândul îmi este doar aici”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 11:45
  • Ianis Doană (18 ani) a vorbit despre performanța incredibilă reușită în ultima partidă, când a fost autorul a patru goluri pentru Poli Timișoara.
  • Noul puști-minune al bănățenilor a fost cedat gratis de Dinamo în această vară, la scurt timp după ce „câinii” îl transferaseră de la Reșița.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După un sezon petrecut la Steaua, tot în liga secundă, sub formă de împrumut, Doană a ajuns în tabăra „alb-roșiilor, însă a fost cedat rapid la Timișoara, pentru că nu intra în planurile lui Nuno Campos.

„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”
Citește și
„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”
Citește mai mult
„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”

Ianis Doană: „Toate golurile sunt importante și frumoase la vârsta mea”

La ultima partidă din Liga 2, scor 5-1 cu Concordia Chiajna, Ianis a marcat de patru ori în poarta ilfovenilor.

„M-am bucurat, vă dați seama. Am devenit mai încrezător, acum că am putut obține o victorie atât de importantă pentru Poli Timișoara. Sunt 3 puncte importante.

Dar nu e vorba doar de mine, ci de întreaga echipa, sunt conștient că trebuie să fiu cu picioarele pe pământ și sper să continuăm pe linia victoriilor.

Toate golurile sunt importante și frumoase la vârsta mea. Mai ales într-un meci oficial. Cel mai important este că am câștigat”, a spus Ianis Doană, potrivit gsp.ro.

Ulterior, fotbalistul a explicat cum au decurs discuțiile pentru mutarea la Poli Timișoara:

„La Reșița am crescut, acolo am semnat primul contract de fotbalist profesionist, cu domnul Cristi Bobar. Destinul a făcut să lucrăm din nou împreună.

Dinamo? Nu știu ce a fost, de ce n-am rămas.

Impresarul meu, domnul Ciprian Giurcă, a vorbit cu domnul Dan Alexa, antrenorul lui Poli, apoi am vorbit cu domnul Dinu Bara de la Timișoara, apoi... Mi-a fost clar că locul meu este aici, la Timișoara”.

Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport
Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport Primul gol reușit de Ianis Doană la Poli Timișoara / foto: capturi Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Ianis Doană: „Nu regret absolut deloc Dinamo”

Întrebat apoi dacă le poartă pică celor de la Dinamo, după ce aceștia au renunțat rapid la serviciile sale, Doană a transmis:

„Momentan, doar Poli Timișoara contează pentru mine, nimeni altcineva. Gândul îmi este doar la Timișoara, la promovare, vreau să joc în prima divizie în tricoul alb-violet.

Eu îmi văd de treaba mea și lucrez în fiecare zi ca să fiu mai bun. Mă simt foarte bine la Timișoara, la Poli, nu regret absolut deloc Dinamo”.

Citește și

Problemele continuă la CFR Motivul pentru care acționarul a sistat finanțarea: „Vă rog să mă credeți”
Superliga
08:00
Problemele continuă la CFR Motivul pentru care acționarul a sistat finanțarea: „Vă rog să mă credeți”
Citește mai mult
Problemele continuă la CFR Motivul pentru care acționarul a sistat finanțarea: „Vă rog să mă credeți”
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
dinamo bucuresti Poli Timisoara regrete ianis doana
Știrile zilei din sport
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Liga Campionilor
25.08
Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Citește mai mult
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Diverse
25.08
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Citește mai mult
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Superliga
25.08
Bîrligea, în Serie A S-a făcut transferul! Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Citește mai mult
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Alte sporturi
25.08
Supercupa României a fost anulată Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Citește mai mult
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:43
„Sper să nu fi dezamăgit” VIDEO: Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
„Sper să nu fi dezamăgit”  VIDEO:  Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
09:47
100 de milioane de dolari pentru un tricou? Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie!
100 de milioane de dolari pentru un tricou?  Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie! 
09:06
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
08:00
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Liga 2
25.08
A fost semnat contractul Arena de 32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Citește mai mult
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Superliga
25.08
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic!
Citește mai mult
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Cupa Romaniei
25.08
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Citește mai mult
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
B365
25.08
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
Citește mai mult
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 22 rapid 39 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share