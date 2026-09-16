Ianis Hagi bodybuilder Poza de la Alanya care arată transformarea „tricolorului”

- Ianis Hagi, 27 de ani, este tot mai puternic fizic. Imaginea sa a fost vizibilă la antrenamentul de marți la Alanyapor.
Ianis Hagi a fost accidentat la începutul acestui sezon, ratând primul meci de campionat la Alanyaspor (1-1 cu Gaziantep) din cauza unor probleme la aductori și rămânând pe banca de rezerve la 0-1 cu Beșiktaș.
Ianis Hagi, înlocuit la Alanya după 40 de minute cu Rize, dar foarte bun cu Goztepe
A revenit pe teren la 1-2 cu Eyupspor (ultimele 16 minute), a fost titular la 1-0 în deplasarea de la Rize, dar schimbat după numai 40 de minute (decizie tactică), și a apărut din nou ca rezervă, 32 de minute la 2-2 cu Goztepe.
- A influențat ambele goluri ale Alanyei și a primit un cartonaș galben.
Mijlocașul ofensiv se pregătește acum pentru ultima etapă din Super Lig înaintea pauzei dedicate echipelor naționale.
Sâmbătă, pe stadionul nou-promovatei Corum, formația lui Andrei Borza.
Hagi, fizic de bodybuilder la antrenamentul Alanyei
O fotografie postată de Alanyaspor pe site și pe social media îl arată pe Ianis în plin sprint la antrenamentul de marți.
Evidenția corpul foarte bine lucrat al „tricolorului”, inclusiv la trenul superior.
O masă musculară mult mai mare față de primii ani ai carierei și mușchi puternic reliefați.
Hagi a început să se dezvolte fizic la Rangers, în special în sezonul 2020-2021, când a devenit campionul Scoției, cu Steven Gerrard antrenor.
Numai în acea stagiune a pus 6 kilograme de masă musculară.
Accidentarea gravă suferită la genunchiul drept, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, care l-a făcut să piardă tot anul 2022, i-a oferit timp suplimentar pentru antrenamente fizice.
De atunci, a continuat să se pregătească mult și la sală, crescând în forță pentru a rezista în dueluri.