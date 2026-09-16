Ianis Hagi bodybuilder Poza de la Alanya care arată transformarea „tricolorului”
Ianis Hagi a rămas căpitanul naționalei și cu tatăl selecționer. Foto: Raed Krishan
Nationala

Ianis Hagi bodybuilder Poza de la Alanya care arată transformarea „tricolorului”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 15:20
  • Ianis Hagi, 27 de ani, este tot mai puternic fizic. Imaginea sa a fost vizibilă la antrenamentul de marți la Alanyapor. 
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Ianis Hagi a fost accidentat la începutul acestui sezon, ratând primul meci de campionat la Alanyaspor (1-1 cu Gaziantep) din cauza unor probleme la aductori și rămânând pe banca de rezerve la 0-1 cu Beșiktaș.

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Ianis Hagi, înlocuit la Alanya după 40 de minute cu Rize, dar foarte bun cu Goztepe

A revenit pe teren la 1-2 cu Eyupspor (ultimele 16 minute), a fost titular la 1-0 în deplasarea de la Rize, dar schimbat după numai 40 de minute (decizie tactică), și a apărut din nou ca rezervă, 32 de minute la 2-2 cu Goztepe.

Mijlocașul ofensiv se pregătește acum pentru ultima etapă din Super Lig înaintea pauzei dedicate echipelor naționale.

Sâmbătă, pe stadionul nou-promovatei Corum, formația lui Andrei Borza.

Hagi, fizic de bodybuilder la antrenamentul Alanyei

O fotografie postată de Alanyaspor pe site și pe social media îl arată pe Ianis în plin sprint la antrenamentul de marți.

Ianis Hagi, la antrenamentul Alanyei. Foto: X Ianis Hagi, la antrenamentul Alanyei. Foto: X
Ianis Hagi, la antrenamentul Alanyei. Foto: X

Evidenția corpul foarte bine lucrat al „tricolorului”, inclusiv la trenul superior.

O masă musculară mult mai mare față de primii ani ai carierei și mușchi puternic reliefați.

Ianis Hagi, foarte subțire fizic pe 18 noiembrie 2019, la Spania - România 5-0 (preliminariile CE 2020). Era al 10-lea său meci pentru România Ianis Hagi, foarte subțire fizic pe 18 noiembrie 2019, la Spania - România 5-0 (preliminariile CE 2020). Era al 10-lea său meci pentru România
Ianis Hagi, foarte subțire fizic pe 18 noiembrie 2019, la Spania - România 5-0 (preliminariile CE 2020). Era al 10-lea său meci pentru România

Hagi a început să se dezvolte fizic la Rangers, în special în sezonul 2020-2021, când a devenit campionul Scoției, cu Steven Gerrard antrenor.

Numai în acea stagiune a pus 6 kilograme de masă musculară.

54 de meciuri
a jucat Ianis Hagi pentru România: 8 goluri, 8 assisturi. Foto: Imago

Accidentarea gravă suferită la genunchiul drept, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, care l-a făcut să piardă tot anul 2022, i-a oferit timp suplimentar pentru antrenamente fizice.

De atunci, a continuat să se pregătească mult și la sală, crescând în forță pentru a rezista în dueluri.

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