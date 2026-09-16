Surprize pentru „tricolori” Strategie neașteptată a selecționerului Suediei + Principalele absențe

Graham Potter a selectat numai 25 de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor B, inclusiv trei portari.

Care sunt numele importante pe care nu le are selecționerul Suediei la această reunire. Câți debutanți a chemat.

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După un Campionat Mondial cu semne bune, victoria de la start, 5-1 cu Tunisia, și remiza în fața Japoniei (1-1), dar și cu multe minusuri reliefate la 1-5 cu Olanda și 0-3 cu Franța, Suedia se pregătește de Liga Națiunilor B.

Potter a convocat doar 22 de jucători și 3 portari pentru 4 meciuri

Va juca patru meciuri în această „fereastră”, primul și ultimul cu România (25 septembrie, la Stockholm, 5 octombrie, pe Arena Națională), plus cele cu Polonia (28 septembrie, acasă) și Bosnia (2 octombrie, în deplasare).

Selecționerul Graham Potter a surprins anunțând un lot de numai 25 de jucători, inclusiv trei portari.

Trebuie să continuăm să dezvoltăm echipa, să construim pe baza a ceea ce am creat la Mondial. O modalitate bună de a face acest lucru este să câștigăm meciuri Graham Potter, selecționer Suedia

Suedia nu-i are pe Elanga, Hien și cei doi portari de la Mondial. Are 4 debutanți

Principalele absențe față de CM?

Extrema Elanga (Newcastle) și stoperul Hien (Atalanta), ambii accidentați, la fel ca portarul Zetterstrom (Derby County). Nordfeldt (AIK Stockholm), celălalt goalkeeper, nu a fost convocat, intenționând să se retragă de la națională, la 37 de ani.

Marele absent al lotului Suediei, aripa Elanga. Foto: Imago

Suedia nu are practic niciunul dintre cei doi portari care au apărat la Mondial, în vară, Nordfeldt și Zetterstrom. În aceste condiii, împotriva „tricolorilor” va fi titular Johansson (Stoke).

Antrenorul englez, 51 de ani, a apelat la un singur jucător din campionatul intern, Skoglund (Hammarby), și la 4 debutanți:

Portarii Tornqvist (Monza), Ellborg (Sunderland), apărătorul Skoglund (Hammarby) și extrema Walemark (Lech Poznan).

Lotul Suediei pentru Liga Națiunilor

Portari: Viktor Johansson (Stoke), Noel Tornqvist (Monza), Melker Ellborg (Sunderland).

Fundași: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gustaf Lagerbielke (Braga), Hampus Skoglund (Hammarby), Victor Lindelof (Aston Villa), Daniel Svensson (Dortmund), Carl Starfelt (Celta Vigo), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Elliot Stroud (Hull), Emil Holm (Bologna).

Mijlocași: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Sebastian Nanasi (Strasbourg), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St. Gilloise).

Atacanți: Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Taha Ali (PAOK), Alexander Bernhardsson (Wolfsburg), Gustaf Nilsson (Hertha BSC), Patrik Wålemark (Lech Poznan).

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