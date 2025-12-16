Nicolae Stanciu era căpitanul naționalei, a purtat banderola și în prima jumătate a anului. Apoi, s-a accidentat și nu a mai jucat la Genoa.

Surpriză: la premiile FIFA The Best a votat Ianis Hagi ca lider al „tricolorilor”, el fiind căpitan doar la trei meciuri.

Selecționerul Mircea Lucescu i-a oferit banderola naționalei mijlocașului de la Alanyaspor. Îl vrea pe el și în baraj.

De la începutul lui 2023, din primul meci al preliminariilor pentru Campionatul European, Edi Iordănescu l-a ales pe Nicolae Stanciu căpitanul naționalei. Așa a rămas de atunci.

Stanciu, căpitanul lui Iordănescu și la Euro

Mijlocașul a purtat banderola pe braț în fiecare din cele zece partide ale calificărilor, în 2023.

A fost aproape identic și în 2024. Când a apărut titular, Stanciu a condus echipa.

Stanciu, căpitanul României și la Euro 2024 Foto: Imago

Cu Iordănescu, a avut banderola în trei din patru amicale (cu Liechtenstein a trecut la Ianis Hagi; menajat, Stanciu a intrat în repriza secundă) și în toate cele patru dueluri de la Euro.

Lucescu a început tot cu Stanciu

Odată numit Mircea Lucescu selecționer, nu s-a schimbat nimic în toamna lui 2024.

Nicolae, căpitan în cinci din cele șase confruntări din Liga Națiunilor C. În ultima partidă, cu Cipru, l-a înlocuit Răzvan Marin, pentru că era accidentat.

În 2025, același Stanciu a fost căpitan la startul preliminariilor CM, contra Bosniei, San Marino și Austriei. Suspendat, a ratat turul cu Cipru, Lucescu preferându-l pe Andrei Rațiu.

Mircea Lucescu a redevenit selecționer în august 2024 Foto: Imago

În septembrie, Stanciu s-a întors, a dirijat coechipierii din teren în amicalul împotriva Canadei și la revanșa cu Cipru.

Apoi, accidentat, a pierdut două reuniri, cele patru meciuri din octombrie și noiembrie.

Hagi, banderolă de la Lucescu 3 meciuri. Și dreptul de a vota. Căpitan și în baraj?!

Lucescu l-a vrut căpitan pe Hagi la testul cu Moldova și oficialele cu Austria și Bosnia. Menajat cu San Marino, intrând în repriza secundă, Ianis i-a cedat banderola lui Dennis Man.

La premiile FIFA The Best, era așteptat să voteze tot Stanciu la căpitan, ca în 2023 și 2024, pentru că el a condus selecționata în cele mai multe jocuri, cinci din zece.

Surprinzător, Ianis (doar 3 întâlniri) a reprezentat România ca lider. Ceea ce arată că Lucescu intenționează să-l păstreze pe el cu banderola pe braț și în barajul CM 2026 din primăvară:

Semifinala cu Turcia (la Istanbul), pe 26 martie.

Dacă învingem, jucăm cinci zile mai târziu cu învingătoarea confruntării Slovacia - Kosovo, tot în deplasare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport