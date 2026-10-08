Marseille a venit să-l vadă pe Ianis Hagi Gruparea din Ligue 1 pregătește transferul românului: „Ar putea fi extrem de benefic”
Foto: montaj GOLAZO.ro
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Marseille a venit să-l vadă pe Ianis Hagi Gruparea din Ligue 1 pregătește transferul românului: „Ar putea fi extrem de benefic”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 13:39
  • Ianis Hagi (27 de ani) a fost urmărit din tribune de reprezentanții clubului Olympique Marseille la meciul România - Suedia, 0-1, în etapa #4 din Liga Națiunilor.
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Mijlocașul a început partida ca rezervă și a fost trimis pe teren de tatăl său, selecționerul Gică Hagi, în minutul 69, când l-a înlocuit pe Nicolae Stanciu.

Ianis Hagi a preluat totodată și banderola de căpitan a echipei naționale, dar nu a ieșit cu nimic în evidență, fiind chiar și huiduit de publicul prezent pe Arena Națională.

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Reprezentații lui Olympique Marseille au venit în România pentru Ianis Hagi

În tribunele celui mai mare stadion din România s-a aflat și Gregory Lorenzi, directorul sportiv al lui Marseille și unul dintre scouterii clubului. A venit la București pentru a urmări prestația lui Hagi Jr, potrivit digisport.ro.

Aflat la Alanyaspor din septembrie 2025, Ianis va intra în această iarnă în ultimele luni de contract cu formația din Turcia.

Sursa citată menționează că oficialii formației din Ligue 1 sunt gata să încerce să-l transfere pe mijlocașul român indiferent de prestațiile sale din acest sezon.

Săptămâna următoare urmează o nouă etapă de negocieri.

În acest moment însă, Marseille se află sub restricții financiare impuse de DNCG, organismul care monitorizează situația financiară a cluburilor franceze. Sunt supravegheate atât masa salarială, cât și sumele cheltuite pentru transferuri.

Concret, Marseille nu poate să cumpere jucători fără să țină cont de aceste limite. Pentru a putea înregistra noi transferuri, clubul trebuie să creeze mai întâi suficient spațiu financiar, prin vânzarea sau plecarea unor jucători și reducerea cheltuielilor.

Astfel, dacă mutarea nu s-ar concretiza în această iarnă, formația de pe Velodrome ar putea să aștepte perioada de mercato din vară, atunci când Ianis rămâne liber de contract.

O altă posibilitate ar fi ca Alanyaspor să renunțe la Hagi încă din iarnă pentru a nu-i mai plăti salariul până la sfârșitul contractului.

1.800.000 de euro
este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermark.com

Thibaud Leplat: „Dacă reușești să-l aduci liber de contract, raportul calitate-preț este excelent”

Thibaud Leplat, filosof și jurnalist francez specializat în fotbal, fost colaborator Eurosport și El País, a explicat de ce Ianis Hagi ar fi o afacere bună pentru Marseille.

„În primul rând, este un mijlocaș ofensiv central. Creativ, orientat spre atac și mereu în căutarea spațiilor în care să pătrundă. Vine după două sezoane la Alanyaspor, după șapte ani petrecuți la Rangers.

Nu este genul de jucător care impresionează prin statistici, cifrele sale în ceea ce privește golurile și pasele decisive sunt destul de modeste, însă aduce foarte mult dinamism și ar putea fi extrem de benefic pentru Marseille, până în punctul în care ar putea chiar să-i ia locul unui jucător precum Angel Gomes.

La naționala României este chiar mai bun: se integrează perfect în stilul de joc al echipei și se remarcă fără niciun efort. Iar dacă reușești să-l aduci liber de contract, raportul calitate-preț este excelent, cu foarte puține riscuri”, a declarat Thibaud Leplat.

De-a lungul carierei, Ianis Hagi a evolua pentru Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers, Deportivo Alaves și Alanyaspor

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