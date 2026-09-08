Ianis Hagi (27 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Maccabi Tel Aviv, cea mai titrată echipă din Israel, și ar urma să o părăsească pe Alanyaspor după doar un sezon.

Detalii despre această mutare, mai jos în articol.

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Ianis Hagi a avut un start dificil de sezon în Turcia. În primul meci ca titular, cu Rizespor (1-0), internaționalul român a fost schimbat în minutul 40.

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Ianis Hagi ar fi ajuns la un acord cu Maccabi Tel Aviv

Ianis Hagi este aproape să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Românul ar fi ajuns la un acord cu Maccabi Tel Aviv, una dintre cele mai importante formații din Israel, anunță fanatik.ro.

Fotbalistul urmează să ajungă în Israel cât mai curând pentru a finaliza ultimele detalii ale transferului. Hagi ar urma să efectueze vizita medicală miercuri și apoi va putea fi prezentat la noua sa echipă.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Maccabi Tel Aviv este o forță din campionatul Israelului, având în palmares 26 de titluri, 25 de Cupe câștigate dar și 9 Supercupe.

Echipa antrenată de scoțianul Kenny Miller a ratat calificarea în faza principală din Conference League, după ce a fost eliminată în play-off de Lugano, scor 2-3 la general.

Ianis Hagi a fost transferat de Alanyaspor în septembrie anul trecut de la Rangers. În tricoul turcilor, internaționalul român a jucat 32 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a livrat 2 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Ianis a mai trecut și pe la Rangers, Alaves, Fiorentina, Genk și Farul.

Am auzit de oferta asta. E și bine, e și… depinde de Ianis cum se gândește. Maccabi Tel Aviv e o echipă care poate să îți ofere și 1 milion, și 1,2 milioane de euro salariu. Giovanni Becali, impresar

Ianis Hagi, convocat la naționala României

Ianis Hagi se află pe lista preliminară anunțată de Gheorghe Hagi, tatăl său și selecționerul României, pentru meciurile din Liga Națiunilor din această toamnă.

Pe 25 septembrie, România își va începe parcursul în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, fiind și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

Pe 14 noiembrie, România va juca din nou cu Polonia, iar pe 17 noiembrie se va deplasa la Zenica pentru duelul cu Bosnia, ultimul din Liga Națiunilor.

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