Cuvinte de laudă pentru Cîrstea Iga Swiatek, după victoria de la Cincinnati: „Am avut mereu  meciuri dificile cu Sorana”

Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA) a lăudat-o pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA), după ce a învins-o (6-4, 6-3) și a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului Cincinnati Open.

Românca reușit să stea aproape de Swiatek în multe momente ale meciului și i-a pus probleme adversarei cu două break-uri importante.

Iga Swiatek, cuvinte de laudă pentru Cîrstea: „Am avut mereu meciuri dificile cu Sorana”

Cele două s-au întâlnit de cinci ori, iar de fiecare dată a câștigat Iga Swiatek.

„Mă bucur că am reușit să fiu constantă în joc. Am încercat să-mi îmbunătățesc serviciul.

Am avut mereu meciuri dificile cu Sorana. Lovește rapid și are un serviciu puternic, așa că trebuia să fiu pregătită.

Mă bucur că am reușit să fiu tare în momentele importante”, a declarat Swiatek, conform sport.pl.

Întrebată despre planurile pentru restul anului, poloneza a subliniat că preferă să rămână concentrată pe prezent

Nu pot să mă gândesc la obiective pentru întreg sezonul, mai ales când acesta durează unsprezece luni. Prefer să mă concentrez pe turneu. Dacă aș sta cu gândul la ce se va întâmpla peste aproape un an, după o săptămână aș fi deja epuizată Iga Swiatek

În cariera sa, Iga Swiatek a cucerit patru titluri la Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024), un titlu la Wimbledon (2025) și un titlu la US Open (2022).

Pentru un loc în semifinale la Cincinnati, performanță pe care a reușit-o în ultimele două ediții, Swiatek o va înfrunta pe Anna Kalinskaya, adversară care a învins-o în singurul meci direct, în semifinalele de la Dubai 2024.

Data și ora la care se va desfășura partida încă nu au fost anunțate.

