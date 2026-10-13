„N-are cum să fie o coincidență” Federația Română de Lupte, prima reacție după ce trei sportivi  au fost depistați pozitiv

Răzvan Pârcălabu , președintele Federației Române de Lupte , a oferit o primă reacție după ce Igor Botez (23 de ani) a fost depistat pozitiv la un control antidoping.

, președintele , a oferit o primă reacție după ce Igor Botez (23 de ani) a fost Pe lângă sportivul legitimat la CSM Bacău, au mai picat testul Leonard Iurașcu (22 de ani) și Ionuț Erick Pătru (17 ani).

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Controlul ar fi fost efectuat în luna iulie, însă rezultatul ar fi ajuns cu doar câteva zile înainte de startul Campionatelor Mondiale U23, care se desfășoară în perioada 12-18 octombrie. Botez se afla deja în Las Vegas pentru pregătirea competiției.

Răzvan Pârcălabu, după ce Igor Botez a fost depistat pozitiv la un control antidoping: „Să nu fie o contaminare!”

Președintele Federației Române de Lupte ia în calcul posibilitatea ca cei trei luptători români să fi fost victimele unei contaminări accidentale, în condițiile în care toate testele au indicat aceeași substanță interzisă, însă verdictul final depinde și de analiza probelor B.

Cei trei sportivi ar fi fost depistați pozitiv la ostarină, potrivit gsp.ro.

„Legat de Igor Botez, el se afla în cantonament în Statele Unite înaintea Campionatului Mondial de seniori U23. Am primit vestea vineri despre ce s-a întâmplat. Cu siguranță, sportivii vor cere examinarea probei B. Mai departe, așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile.

Automat, noi nu l-am mai înscris în concurs, l-am retras. A fost decizia Federației să-l retragem din concurs, după ce am primit informarea vineri. Acum, așteptăm pașii următori.

Din câte am înțeles, acea substanță este de origine animală, se folosește la animale. Din punctul meu de vedere, dacă stau să aplic o logică, la ce se întâmplă în România și în lume în zilele noastre, poate chiar au mâncat din acea substanță. Să nu fie dintr-o friptură, să fie o contaminare... Noi la asta ne gândim. Nu are cum să fie o coincidență atât de mare și nu văd de ce ar fi luat acea substanță care se folosește la animale. E peste gândirea mea...

Oricum, eu nu sunt de acord în niciun caz cu așa ceva!

Așteptăm să se reîntoarcă acasă după finalizarea acestei competiții. El, chiar dacă nu a participat, este cu delegația oficială acolo și vor veni împreună acasă săptămâna viitoare.

Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe. Nu suntem specialiști în domeniu, noi doar aplicăm regulamentul și respectăm legea”, a declarat Răzvan Pârcălabu pentru sursa citată.

Igor Botez. Foto: Facebook, @Federatia Romana de Lupte (FRL)

Răzvan Pârcălabu: „Vom face toate demersurile pentru expertizarea probei B”

Pârcalabu a vorbit și despre cazurile lui Leonard Iurașcu și Ionuț Erick Pătru.

„Vom face toate demersurile pentru expertizarea probei B. Tatăl lui (n.r. al lui Ionuț Erick Pătru) este antrenor, sunt niște oameni deosebiți, cu rezultate foarte bune. De aceea vă spun că, mai degrabă, noi mergem pe o contaminare, nicidecum pe folosirea acelei substanțe.

La ce se întâmplă în ziua aceasta, cu goana aceasta după bani, mulți crescători de animale apelează la tot felul de trucuri ca să câștige mai mulți bani. Mă gândesc că cel care a crescut animalele respective să nu fi folosit acel hormon de creștere, iar ei să se fi contaminat din servirea mesei la restaurant”, a mai spus Pârcălabu.

Ce este ostarina

Ostarina, cunoscută și sub denumirile de Enobosarm sau MK-2866, face parte din categoria modulatorilor selectivi ai receptorilor androgenici (SARM) și a fost dezvoltată de compania GTx, Inc.

Substanța este asociată cu creșterea masei musculare și a forței, prin stimularea sintezei proteinelor și acțiunea asupra receptorilor androgenici, potrivit sarms.ro.

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