Exclus din cauza alcoolului Antrenorul de la Jocurile Olimpice a fost trimis acasă! Ce a spus după ce a aflat decizia

Igor Medved. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.02.2026, ora 15:21
  • Igor Medved (44 de ani), antrenorul principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile, a fost exclus din delegație și trimis acasă de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026.
  • Decizia a fost luată în urma unui incident legat de consumul de alcool

Decizia a fost anunțată oficial de Comitetul Olimpic Finlandez, care a precizat că episodul nu a avut loc în timpul competițiilor sau al antrenamentelor oficiale, ci în afara programului, însă a fost considerat incompatibil cu valorile și standardele impuse membrilor delegației Finlandei.

Antrenorul Finlandei de sărituri cu schiurile, trimis acasă de la JO din cauza consumului de alcool

„Este vorba despre chestiuni legate de consumul de alcool. Nu voi detalia mai mult, pot doar să spun că nu s-a întâmplat în turnul de sărituri sau în timpul activității sale de antrenor, ci în timpul său liber la aceste Jocuri”, a scris Janne Hanninen, din partea Comitetului Olimpic Finlandez, conform yle.fi.

Conducerea tehnică a fost reconfigurată pentru restul Jocurilor: responsabilitatea pentru echipa masculină revine lui Lasse Moilanen, în timp ce echipa feminină va fi coordonată de Ossi-Pekka Valta, alături de directorul sportiv Petter Kukkonen.

Igor Medved și-a recunoscut greșeala și a prezentat scuze publice echipei, sportivilor și suporterilor.

Nu sunt mândru de mine. Le cer scuze sportivilor, antrenorilor, personalului de sprijin, Comitetului Olimpic, Federației de Schi și fanilor. După concurs am fost invitat la petrecerea organizată pentru medalia de aur a Sloveniei. Nu mâncasem nimic, iar alcoolul și-a făcut apoi efectul Igor Medved

Federația finlandeză de schi a anunțat că viitorul său în funcție va fi analizat după încheierea Jocurilor Olimpice, tocmai pentru ca discuțiile și eventualele măsuri suplimentare să nu afecteze concentrarea sportivilor în timpul competiției.

„Restul chestiunilor vor fi discutate cu el după Jocuri”, a declarat Marleena Valtasola, din partea Federației Finlandeze de Schi

sarituri cu schiurile finlanda jocurile olimpice de iarna alcool
