„N-o să uit niciodată”  Dan Nistor după ce a ajuns la 500 de meciuri în Liga 1: „Nici când m-am însurat n-am avut atâtea emoții” +10 foto
Dan Nistor foto: Sport Pictures
Superliga

„N-o să uit niciodată” Dan Nistor după ce a ajuns la 500 de meciuri în Liga 1: „Nici când m-am însurat n-am avut atâtea emoții”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 22:27
  • U Cluj - Csikszereda 4-1. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii”, a oferit o scurtă declarație după ce a intrat în istoria fotbalul românesc.

Ajuns la meciul cu numărul 500 în primul eșalon din România, Nistor a sărbătorit cu o victorie în care a și reușit să înscrie și care consolidează șansele la play-off ale clujenilor.

U Cluj - Csikszereda 4-1. Dan Nistor, după meciul #500 în Liga 1: „Cele mai mari emoții din viața mea”

Profund emoționat de borna atinsă, Nistor este pregătit să doboare recordul all-time al lui Ionel Dănciulescu.

„Importante erau cele trei puncte. Ne țin acolo în lupta pentru play-off. Sincer să vă zic, am avut cele mai mari emoții din viața mea. Nici când am debutat n-am avut atâtea emoții.

Pe această cale vreau să transmit multe mulțumiri clubului U Cluj, domnilor de la Csikszereda pentru cadoul făcut, Ligii Profesioniste de Fotbal, tuturor oamenilor care au mi-au trimis un mesaj și m-au susținut. A fost o zi incredibilă pentru mine. Nu o să uit niciodată această zi. Și sper să nu dezamăgesc.

În 2010 am debutat, acum 16 ani. Nu-mi vine să cred. V-am zis că am avut cele mai mari emoții din viața mea. Nici când m-am însurat n-am avut așa emoții. Și este o bornă foarte importantă pentru mine, pentru club, pentru suporteri, pentru toată lumea, pentru familia mea. Sper să pot să mai joc și să ajung și pe locul întâi.

Am prelungit contractul pe încă un an. Pe această cale mulțumesc din nou clubului că are încredere în mine. Sper să nu le înșel încrederea și să fac totul cât de bine pot eu, ca să ajut echipa să câștige”, a declarat Nistor, la Digi Sport.

Galerie foto (10 imagini)

Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport Dan Nistor, la meciul cu numărul 500 în Liga 1 / foto: capturi Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Top 5 all-time - apariții în Liga 1

  1. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  2. Dan Nistor - 500 meciuri
  3. Costică Ștefănescu - 490 meciuri
  4. Florea Ispir - 485 meciuri
  5. Ladislau Bölöni - 484 meciuri

Dan Nistor: „Cred că dacă vom acumula 6-7 puncte, vom fi în play-off

Veteranul ardelenilor a vorbit și despre lupta strânsă la play-off, cu trei etape înainte de final.

„Cred că dintre aceste echipe care se bat pentru locurile de play-off, noi am avut cel mai greu program. Am avut meciuri numai cu echipele de play-off.

Cred că dacă vom acumula 6-7 puncte din aceste 3 meciuri, vom fi și în play-off. Două victorii și un egal și cred că suntem și în play-off”, a mai spus Nistor.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid2649
3Dinamo2649
4U Cluj2745
5FC Argeș2743
6FC Botoșani2642
7CFR Cluj2641
8Oțelul Galați2740
9FCSB2640
10UTA Arad2638
11Farul Constanța2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

liga 1 u cluj Dan Nistor csikszereda meciul 500
