Bolojan, în vizită la Hagi Mesajul „Regelui” la întâlnirea cu premierul României

Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul României, Ilie Bolojan, nu a ratat ocazia de a se întâlni cu Gică Hagi (60 de ani).

Bolojan i-a făcut o vizită lui Hagi la baza sportivă a Farului și a Academiei care îi poartă numele.

Ilie Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi

„Regele” a făcut anunțul printr-o postare pe rețelele de socializare, alături de un mesaj și câteva fotografii de la întâlnire.

„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a scris Gheorghe Hagi pe Facebook.

În luna martie a acestui an, Gheorghe Hagi era decorat de Ilie Bolojan cu cea mai înaltă distincție a statului român: „Steaua României” în grad de Cavaler.

Academia de Fotbal Gheorghe Hagi este un exemplu al muncii, al ambiției și al respectului față de acest sport. Această academie joacă un rol esențial în susținerea fotbalului românesc și în formarea noilor talente. Tinerii care au privilegiul de a fi antrenați de dumneavoastră învață nu doar cum să fie buni fotbaliști, ci și cum să devină oameni de caracter.

Prin toate realizările dumneavoastră, prin modul în care ați adus sportul românesc la un nivel de excelentă, sunteți o sursă de inspirație pentru întreaga națiune. Prin numele dumneavoastră, România este recunoscută astăzi în întreaga lume.

Gheorghe Hagi a devenit un simbol al fotbalului global, iar fiecare gol spectaculos, fiecare execuție de excepție a fost o sursă de emoție și bucurie pentru noi toți. Domnule Hagi, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați oferit României și pentru că ne-ați învățat prin exemplul dumneavoastră ce înseamnă să crezi, să lupți și să câștigi. Vă felicit din toată inima și vă urez mult succes în continuare” declara Ilie Bolojan.

Gică Popescu, confirmat în echipa de consiliere a a lui Ilie Bolojan

Un alt detaliu important este faptul că Gică Popescu, cumnatul lui Gheorghe Hagi și președintele celor de la Farul Constanța, a fost confirmat de Ilie Bolojan în echipa sa de consiliere.

