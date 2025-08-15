Rapid are o nouă bază de pregătire Primele imagini de la antrenamentul giuleștenilor la noua construcție din Ștefănești

Jucătorii de la Rapid au efectuat primul antrenament la noua lor bază de pregătire din Ștefănești.

Noul proiect al giuleștenilor se numește „Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert”.

Lucrările acestui proiect au început pe 1 martie 2025, iar 167 de zile mai târziu a fost finalizată prima parte a proiectului.

Rapid, primul antrenament la Centrul Rapid-Mobexpert din Ștefănești

În luna martie a acestui an, Dan Șucu, finanțatorul echipei Rapid, a dat detalii despre proiect și a explicat că jucătorii vor beneficia de condiții similare cu cele de la marile cluburi din străinătate.

Rapidiștii au efectuat joi, 14 august, primul antrenament la noua lor bază de pregătire din Ștefănești, conform site-ului oficial al echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Prima fază a proiectului, mai exact amenajarea terenurilor de antrenament și zona provizorie pentru antrenamentele de forță și vestiarele provizorii, a fost finalizată.

În faza a doua, la centrul de antrenament din Ștefănești vor fi construite zona de sală și de recuperare, iar în a treia fază se va lucra la un hotel modern și o zonă de restaurant.

Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert reprezintă a treia bază de pregătire a Rapidului, după Constructorul Mobexpert, unde se vor antrena de acum doar grupele de juniori, și Baza Sportivă Coresi Mobexpert.

Dan Șucu, despre noul proiect al Rapidului: „Ne va aduce standardele marilor cluburi”

În luna martie a acestui an, Dan Șucu a vorbit despre noul proiect și a oferit câteva detalii despre acesta.

„ O investiție de aproximativ 6 milioane de euro într-o bază ultramodernă, care ne va aduce la standardele marilor cluburi de fotbal din lume”

într-o bază ultramodernă, care ne va aduce la standardele marilor cluburi de fotbal din lume” „Centrul de antrenament va avea, pe lângă două terenuri de dimensiuni mari, și un teren dedicat antrenamentelor de portari și altul special pentru încălzire”

„Gazonul va fi hibrid, identic cu gazonul de pe Giulești, în așa fel încât băieții noștri să se antreneze în condiții identice cu cele în care vor juca”.

