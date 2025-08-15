Rotaru, trăiri intense Finanțatorul celor de la U Craiova nu se aștepta la „thrillerul” cu Spartak Trnava: „O nebunie!”

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3 d.prel (0-3 în tur). Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a vorbit despre stările prin care a trecut, când scorul a devenit egal la general.

Echipa din Bănie a deschis scorul în minutul 32 al returului cu Trnava, dar slovacii și-au revenit rapid și aveau 4-1 în minutul 80, restabilind egalitatea la general și trimițând partida în prelungiri.

Tudor Băluță și Nsimba au rezolvat calificarea în minutele 101, respectiv 117.

SPARTAK TRNAVA - U CRAIOVA 4-3 ( 0-3 în tur). Mihai Rotaru: „O nebunie”

Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a povestit cum a trăit finalul meciului:

„Nu vreți să știți ce am simțit când scorul era 4-4 la general. Dar după aceea lucrurile s-au echilibrat, iar în prelungiri chiar vorbeam între noi, ne uitam puțin pe ei, și am zis că eu cred că o să fie bine, căzuseră fizic. Într-adevăr au făcut o repriză de excepție.

Finalul a fost o nebunie totală! Nu îmi venea să cred, a fost nebunie” a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro

Universitatea Craiova se va duela pentru un loc în faza principală din Conference League cu Istanbul Bașakșehir, pe 21 (deplasare) și 28 august (acasă).

Mirel Rădoi: „ Ne-am panicat!”

Mirel Rădoi, antrenorul formației din Bănie, a explicat că jucătorii săi s-au relaxat prea devreme în Slovacia.

„O partidă cu emoții, grea, dificilă, așa cum anticipam. Din păcate, nu am putut să îi fac să fie motivați, a trebuit să trecem prin emoții, Sunt două manșe, în prima se joacă fotbal și în a doua trebuie să te califici.

Nu știu pentru cine părea un galop de sănătate, dar eu am tot vorbit, dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Eu am avertizat dinainte: adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analize.

Nu au marcat în tur pentru că noi am jucat foarte bine, dar aici a fost cu totul și cu totul o altă echipă. Cumva și noi ne asemănăm, jucăm foarte bine acasă, dar mai slab în deplasare.

Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă, se pare că soluțiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune, nu putem spune că e o întâmplare.

Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru determinare, pentru atitudine, pentru cele 120 de minute și pentru calificare.

La pauză le-am spus că trebuie să jucăm la fel, că adversarul nu are absolut nimic de riscat și va veni aproape de careul nostru ori cu mingi directe în spatele apărării, ori cu mingi la margine și centrări. Era punctul lor forte, și în tur și în prima repriză au încercat lucrurile astea.

Probabil nu au crezut că vom putea primi 4 goluri și nu ne-ar putea pune în dificultate, dar sunt conștienți și ei acum, am discutat după meci, că atunci când vorbim despre un adversar o facem pentru că le cunoaștem calitățile. În seara asta e clar că noi am crezut că nu putem primi 4 goluri”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Nu cred că atmosfera a fost de vină, ci faptul că am reușit să marcăm și am zis că dacă în trei reprize nu am primit decât un gol, e greu ca într-o repriză să primim 4. Asta s-a întâmplat, în momentul când te relaxezi, oricât ai încerca după, e greu. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

