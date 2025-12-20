Ilie Dobre, operat de urgență  Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct » Detalii despre starea sa de sănătate

Ilie Dobre (72 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a suferit un preinfarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

Cunoscutul jurnalist a fost pus în fața unei situații la limită, așa cum chiar acesta a declarat de pe patul de spital.

Ilie Dobre a suferit un preinfarct! Care este starea sa acum

Ilie Dobre trece prin momente grele. Artera principala a inimii sale era aproape complet blocată, astfel că medicii de la Spitalul Militar din București au decis să îi monteze două stenturi.

În acest moment, Ilie Dobre se află internat în spital, acolo unde va petrece Crăciunul. A fost internat timp de o săptămână, pentru ca starea sa să poată fi monitorizată.

Într-o declarație pentru GOLAZO.ro, fiul lui Ilie Dobre a confirmat că situația comentatorului s-a îmbunătățit, starea sa generală fiind una bună în aceste momente.

Ce a spus Ilie Dobre, după ce a fost operat

La scurt timp după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o, celebrul comentator sportiv a declarat că, dacă ar mai fi întârziat operația măcar o zi, ar fi fost prea târziu pentru a mai putea fi salvat.

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol.

Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a declarat Ilie Dobre, conform fanatik.ro.

