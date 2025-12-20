„Am identificat mecanisme de blocare, dar...” LPF a decis ce va face în privința concertelor de pe Arena Națională . Mesaj pentru noul primar al Capitalei

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat situația Arenei Naționale, stadion pe care cluburile nu-l vor putea folosi în luna mai 2026, fiind programate mai multe concerte.

Oficialul LPF i-a transmis un mesaj lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei: „Sunt convins că va realiza această necesitate”. Detalii, mai jos.

Metallica va concerta pe Arena Națională pe 13 mai 2026, iar trupa Iron Maiden este programată pe 28 mai 2026, ceea ce face imposibilă desfășurarea meciurilor de fotbal pe cel mai mare stadion al țării în acea perioadă. Lucru care i-a revoltat pe conducătorii celor de la Dinamo și FCSB.

„Juriștii LPF au identificat mecanisme pentru a încerca blocarea concertelor pe Arena Națională, dar NU o vom face”

Justin Ștefan susține că ar fi găsit soluții pentru a bloca desfășurarea evenimentelor extrasportive pe Arena Națională, însă nu va apela la acestea.

„Stați liniștiți! Cei de la Liga Profesionistă de Fotbal înțelegem ce înseamnă fair-play-ul. Deși juriștii noștri au identificat mecanisme juridice eficiente pentru a încerca blocarea concertelor Metallica și Iron Maiden, NU o vom face. Din respect pentru cei care și-au cumpărat bilete, pentru cele două trupe și pentru organizatorii evenimentelor.

Sperăm ca pe viitor Primăria Municipiului București, Primarul General Ciprian Ciucu și toți cei implicați in relația dintre primărie și cluburile FCSB, Dinamo și Rapid să ofere același respect competiției Superliga și cluburilor care au închiriat și doresc, în continuare, să închirieze în mod constant Arena Națională”, a scris Justin Ștefan pe pagina personală de Facebook.

FOTO: Facebook @ Justin Ștefan

Justin Ștefan îi cere lui Ciprian Ciucu să dea Arena Națională în administrarea FRF

În schimb, oficialul LPF îi cere noului primar al Bucureștiului să lase Federația Română de Fotbal să se ocupe de gestionarea stadionului cu 55.634 de locuri.

În luna ianuarie 2025, Răzvan Burleanu i-a transmis lui Nicușor Dan, la acea vreme primar al Capitalei, că FRF dorește managementul Arenei Naționale.

„Înțelegem dorința de a eficientiza business-ul legat de Arena Națională, dar asta se poate face doar oferind managementul acestei facilități sportive unei entități care știe cu adevărat cum se poate administra o astfel de infrastructură. Există în România o astfel de entitate, care și-a manifestat și în trecut dorința de a prelua administrarea Arenei Naționale. Denumirea ei o intuim cu toții: Federația Româna de Fotbal.

Sunt convins că inclusiv cei care administrează astăzi Arena Națională știu că Federația Română de Fotbal o poate face mult mai bine. Au experiența meciurilor echipei naționale de seniori, a unui Campionat European, au acces la know-how-ul FIFA și UEFA în materia organizării de evenimente și au demonstrat că pot performa în zona administrativă.

Sunt convins că domnul primar Ciucu, mânat de intenții bune și din câte am văzut deja în Sectorul 6 al Bucureștiului, un bun administrator, va realiza necesitatea de a da Arena Națională în administrarea celor care se pricep cu adevărat.

În acest fel, sunt sigur că nu vom mai ajunge în situația neplăcută din acest moment, riscând să creăm o polarizare socială între fanii fotbalului și cei ai muzicii de orice gen.

Ce se va întâmpla mai departe:

notificare către primărie din partea LPF în care vom formula toate solicitările noastre cu indicarea textelor de lege aplicabile;

formularea unei propuneri de organizare a unei întâlniri între reprezentanții primăriei și cei ai ligii, ai federației și ai cluburilor care închiriază în mod constant Arena Națională;

identificarea unei proceduri de lucru pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple situații în care accesul cluburilor de fotbal să fie îngrădit pe Arena Națională pentru mai bine de o lună de zile”, a mai transmis oficialul LPF.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport