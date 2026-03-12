Gest grobian FOTO. Jucătorul lui Chelsea a împins un copil de mingi! » Ce a urmat și cum și-a explicat gestul +8 foto
Gestul lui Pedro Neto. FOTO: Captură video
Liga Campionilor

Gest grobian FOTO. Jucătorul lui Chelsea a împins un copil de mingi! » Ce a urmat și cum și-a explicat gestul

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 12.03.2026, ora 09:31
Actualizat: 12.03.2026, ora 10:05
  • PSG - CHELSEA 5-2. Pedro Neto (26 de ani), extrema dreaptă a grupării londoneze, a împins un copil de mingi peste panourile publicitare, pe finalul meciului de la Paris, provocând un scandal de proporții.

În prelungirile partidei de pe Parc des Princes, portughezul și-a pierdut cumpătul și l-a împins pe copilul de mingi pentru a-i lua balonul, acesta lovindu-se de panourile publicitare de la marginea terenului.

Pedro Neto a împins un copil de mingi si a provocat un scandal mare

În prelungirile partidei, la scorul de 4-2 în favoarea parizienilor, mingea a ieșit în afara terenului, iar Neto a încercat să repună rapid, în speranța că echipa sa va reuși să egaleze pe final de meci.

În acel moment, unul dintre copiii de mingi aflați la marginea terenului a luat balonul în brațe și a ezitat să i-l dea portughezului, lucru care l-a scos din minți pe Neto.

În disperarea sa de a repune cât mai repede, Pedro Neto l-a împins pe copilul de mingi, care s-a lovit de panourile publicitare aflate în afara spațiului de joc.

Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (2).jpeg
Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (2).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (1).jpeg Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (2).jpeg Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (3).jpeg Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (4).jpeg Momentul în care Pedro Neto împinge un copil de mingi FOTO Captură X (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Incidentul a provocat o încăierare la marginea terenului, jucători de la ambele echipe fiind implicați în conflict. După aceste momente tensionate, extrema lui Chelsea și-a cerut scuze față de copilul de mingi.

Gestul lui Pedro Neto a fost ulterior analizat de oficialii din camera VAR, dar aceștia au decis să nu intervină, astfel că portughezul nu a fost sancționat.

Pedro Neto: „Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat”

Întrebat la interviul de după meci despre cele întâmplate pe teren, Pedro Neto a declarat:

„M-am dus deja să-i cer scuze băiatului de mingi și am vorbit cu el.

M-au copleșit emoțiile... Pierdeam și voiam să iau mingea pentru a repune rapid. El a ținut balonul, așa că l-am împins puțin în focul momentului și apoi am văzut că l-am rănit.

Eu nu sunt așa de obicei, m-am dus la el imediat. Îmi cer scuze, iar pentru a mă revanșa i-am dat și tricoul meu... îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat.

Știa și el ce s-a întâmplat, știa că în focul momentului am reacționat așa. Chiar a râs pentru că i-am dat tricoul și mi-am cerut iertare de vreo 35 de ori”, a declarat Pedro Neto, la finalul meciului, conform dailymail.co.uk.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liga Campionilor PSG chelsea SCANDAL copil de mingi pedro neto
