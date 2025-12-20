Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, iar dacă va câștiga ar urma sa dea peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

Mihăilă a cerut sprijinul suporterilor înainte de meciul cu Turcia și a vorbit și despre perioada dificilă pe care o traversează la Rizespor.

Valentin Mihăilă, despre barajul cu Turcia: „Îi putem surprinde”

Mihăilă este încrezător că România poate obține calificarea la Mondial, chiar dacă semifinala barajului se anunță a fi una foarte dificilă, cu Turcia, la Istanbul.

„Fiecare meci e diferit, fiecare echipă e diferită. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă. La acest nivel nu mai contează, trebuie să intri pe teren cu încredere și să dai totul.

Să fim sănătoși, să jucăm la echipele de club și să avem un mental bun, asta contează! E vorba de un singur meci. Cine e mai bun merge mai departe”, a declarat Mihăilă, conform frf.ro.

Valentin Mihăilă, apel la suporterii României: „Trebuie să aibă încredere în noi”

Valentin Mihăilă le-a cerut fanilor echipei naționale să susțină echipa la barajul cu Turcia, deoarece, în opinia sa, doar așa se poate obține un rezultat pozitiv la Istanbul.

„Am spus-o și o voi spune mereu. Suporterii trebuie să aibă încredere în noi, despre asta este totul. Nu suntem o țară mică, dar nici foarte mare.

Dacă jumătate vorbește urât despre noi, iar cealaltă jumătate ne susține, noi vom lua partea bună pentru că avem nevoie de încredere și de sprijin.

Sper ca și la Istanbul, cei 2.000 sau câți vor fi în tribune, dar și cei din fața televizorului, să fie alături de noi, să creadă, să ne susțină pentru că toți vrem să ne calificăm la Campionatul Mondial și să ne bucurăm împreună”, a mai spus Mihăilă.

Turcia e o națională puternică, o respectăm, dar nu e Brazilia, Anglia sau Franța. O putem învinge! Valentin Mihăilă, jucător al naționalei României

Mihăilă, despre perioada dificilă prin care trece: „ M-am săturat de atâtea accidentări”

În cadrul interviului acordat Federației, Mihăilă a vorbit despre anul 2025, unul în care nu a reușit să aibă evoluțiile așteptate din cauza mai multor probleme medicale.

„2025 nu a fost un an bun pentru mine. Am avut multe accidentări din nou, nici rezultatele la echipa națională nu au fost cele la care speram cu toții. Îmi doresc să treacă acest an cât mai repede, abia aștept să vină 2026!

Au fost multe necazuri, dar cel mai mult m-au afectat meciurile de la echipa națională. Am fost și meciuri mai bune, la Parma, chiar și la echipa națională, dar și la Rize, dar am înscris prea puțin.

M-am săturat de atâtea accidentări, sper să găsesc soluția… Am avut o perioadă la Parma când nu m-am accidentat. Am încercat să fac totul la fel, ba chiar și în plus.

Sunt mult mai profesionist din toate punctele de vedere, fac refacere, fac prevenție, am nutriționist, am preparator fizic… Nu știu, sper să găsesc cheia și să scap de probleme”, a conchis Valentin Mihăilă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport