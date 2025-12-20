Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
Radu Drăgușin, la unul dintre meciurile-test cu echipa secundă a lui Tottenham Foto: Instagram
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 12:53
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 19:31
  • Radu Drăgușin, 23 de ani, e complet refăcut după accidentarea gravă din ianuarie, se pregătește la capacitate maximă cu Tottenham. 
  • Antrenorul lui Tottenham a ezitat totuși să-l convoace până acum, după aproape 11 luni de pauză. Sâmbătă seară, surpriză!
  • GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la ultima conferință a lui Thomas Frank legat de Drăgușin.  

Selecționerul Mircea Lucescu așteaptă vești de la Londra, dar revenirea lui Radu Drăgușin la Tottenham întârzie.

Drăgușin, aproape 11 luni fără meci oficial

Accidentat grav pe 30 ianuarie, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, la 3-0 cu Elfsborg în Europa League, fundașul central în vârstă de 23 de ani s-a refăcut complet.

Se antrenează de mai multe săptămâni sută la sută cu Spurs.

25 de partide
are Radu Drăgușin în Premier League: 1.675 de minute, 67 în medie pe meci

Antrenorul Thomas Frank, venit în vară în locul lui Ange Postecoglou, nu a apelat însă la el, nu l-a inclus în lot până acum pentru un meci al primei echipe.

Și s-au dus aproape 11 luni de la ultima sa partidă oficială.

323 de zile
au trecut de când Radu Drăgușin nu a mai jucat pentru Tottenham

„Va fi împrumutat Drăgușin?”. Antrenorul: „Vom vedea cine ar trebui să plece”

Tehnicianul danez îl observă zi de zi la pregătire, l-a urmărit în două dueluri amicale, cu formația secundă a londonezilor.

Totuși, nu i-a oferit încă ocazia debutului în acest sezon. Șansa reintrării.

GOLAZO.ro a aflat că la conferința de vineri, la centrul sportiv Hotspur Way, un reporter l-a întrebat pe Frank direct, dacă Radu va fi cedat împrumut în mercato din ianuarie.

Scandinavul a răspuns evaziv, neoferind un răspuns clar.

Vom analiza lotul cu atenție, vom vedea cine ar trebui să plece pentru a aduna minute și pe cine ar trebui să păstrăm. Important e să fim siguri că avem un grup suficient de mare, dar nici să fie prea mulți jucători. E un echilibru fin de făcut Thomas Frank, antrenor Tottenham

Cota lui Drăgușin a scăzut cu 3 milioane. În premieră pe foaia de joc!

A anunțat că „nu e nicio noutate în lot momentan”. Sugerând că „tricolorul” ratează și meciul de sâmbătă seară.

Dar, surpriză: „tricolorul” a apărut în premieră pe foaia de joc în 2025-2026, printre rezerve. Numărul 3, Radu Drăgușin!

Drăgușin, pe foaia de joc la Tottenham - Liverpool Drăgușin, pe foaia de joc la Tottenham - Liverpool
Drăgușin, pe foaia de joc la Tottenham - Liverpool

O partidă dificilă, acasă, pe White Hart Lane, împotriva lui Liverpool, în Premier League.

Între timp, valoarea lui Radu a scăzut. După ce i-a păstrat cota aproape un an neschimbată după accidentarea gravă, Transfermarkt i-a modificat-o pe 9 decembrie. O ușoară coborâre.

22 de milioane de euro
valorează astăzi Radu Drăgușin. În ianuarie, cota sa era 25 de milioane

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
anglia Premier League tottenham radu dragusin Thomas Frank
