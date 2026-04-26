„Doar la TAS" Tribunalul București explică de ce nu l-a suspendat pe Răzvan Burleanu din funcția de președinte FRF » Mesajul lui Ilie Drăgan

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 15:39
  • Tribunalul București a publicat motivarea deciziei prin care a respins cererea formulată de Ilie Drăgan privind suspendarea efectelor validării alegerii lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte al FRF, până la judecarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Potrivit judecătorilor, instanța română nu are competența să intervină într-un astfel de litigiu, iar orice măsură provizorie legată de alegerile FRF poate fi dispusă exclusiv de tribunalul arbitral de la Lausanne.

Tribunalul București trimite la TAS „cazul Ilie Drăgan - Răzvan Burleanu”

Conform Tribunalului București, cererea lui Ilie Drăgan nu poate fi analizată pe fond în acest moment, întrucât problema principală este de competență.

Ilie Drăgan a cerut suspendarea efectelor procesului-verbal de validare a alegerilor din Adunarea Generală FRF din 18 martie 2026 și blocarea efectelor numirii lui Răzvan Burleanu în funcție, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare și a procedurii aflate deja pe rolul TAS, printr-o ordonanță președințială.

Judecătorii susțin, însă, că astfel de măsuri provizorii nu pot fi dispuse de instanțele din România atunci când există un arbitraj internațional activ.

De ce spun judecătorii că disputa trebuie tranșată la Lausanne

Potrivit Tribunalului București, Statutul FRF stabilește că litigiile legate de hotărârile Adunării Generale trebuie soluționate prin arbitraj la Tribunalul de la Lausanne.

În același sens, regulile internaționale ale fotbalului prevăd că TAS este forul competent pentru disputele dintre FIFA, UEFA, FRF, cluburi, oficiali sau alte entități din sport.

Judecătorii au reținut că aceste reguli nu sunt doar teoretice, ci au fost acceptate inclusiv de Asociația 3 Kids Sport, reprezentată de Ilie Drăgan, prin documentele de afiliere și declarațiile prin care și-a asumat Statutul FRF.

În plus, potrivit regulilor de arbitraj sportiv, odată ce părțile acceptă jurisdicția TAS, acestea renunță la posibilitatea de a mai solicita instanțelor statale măsuri provizorii, cum ar fi suspendarea unor decizii ale federației.

Instanța nu intră în disputa privind mandatul lui Răzvan Burleanu

Deși Ilie Drăgan a invocat mai multe nereguli legate de alegerea lui Răzvan Burleanu, inclusiv depășirea limitei de mandate prevăzute de Statutul FRF, probleme privind comisia de validare sau modul de constituire a corpului electoral, Tribunalul București nu a analizat aceste aspecte.

Potrivit instanței, toate aceste argumente țin de fondul litigiului și vor putea fi analizate doar de TAS sau în cadrul acțiunii principale de anulare.

FOTO. Ilie Drăgan a fost redus la tăcere în timpul Adunării Generale FRF din 18 martie 2026

A doua tentativă respinsă de Tribunalul București

Decizia vine după o altă încercare eșuată a lui Ilie Drăgan, înainte de Adunarea Generală din 18 martie.

Atunci, acesta a cerut suspendarea alegerilor FRF, susținând că Răzvan Burleanu nu ar mai fi eligibil pentru un nou mandat.

Tribunalul București a respins și acea cerere, arătând că există o „divergență de interpretare” privind limita de trei mandate prevăzută de Statutul FRF, iar această chestiune nu poate fi tranșată printr-o procedură de urgență.

Alegerile au avut loc conform programului, iar Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat consecutiv, cu 258 de voturi. Ilie Drăgan a obținut 5 voturi.

Disputa continuă la TAS. Ilie Drăgan: „Plătesc și partea FRF”

Potrivit Tribunalului București, toate capetele de cerere privind legalitatea alegerilor FRF și mandatul lui Răzvan Burleanu urmează să fie analizate în continuare la TAS.

Procedura implică și costuri semnificative de arbitraj, 25.000 de euro.

În mod obișnuit, aceste costuri sunt împărțite între părți. Totuși, FRF a anunțat că nu își mai asumă plata cotei sale, motivând că procedura va fi judecată de un arbitru unic, nu de un complet de trei arbitri, iar angajamentul inițial ar fi vizat doar această din urmă variantă.

Ilie Drăgan a achitat partea sa de 12.500 de euro, dar pentru ca dosarul să poată continua acesta trebuie să plătească și partea FRF, încă 12.500 de euro.

„Voi plăti, nu am ce face. Am strâns partea mea prin donații și voi strânge și restul tot din donații. Sunt oameni care mi-au spus că mă vor ajuta și a doua oară, dacă FRF nu își achită partea. Sunt și persoane care nu au contribuit la prima rundă, dar au donat acum, ca să pot acoperi întreaga sumă”, a declarat Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Procese pentru discriminare și incompatibilitate

Ilie Drăgan nu renunță, în paralel cu procesul de la TAS continuă lupta și în instanțele civile.

Prima acțiune este una privind constatarea caracterului discriminatoriu al modului în care s-a desfășurat Adunarea Generală a FRF.

Al doilea demers vizează constatarea unei incompatibilități care ar putea afecta validitatea întregii Adunări Generale.

