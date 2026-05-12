Ilie Drăgan a anunțat că a achitat integral taxa de 25.000 de euro cerută de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, inclusiv suma pe care, susține acesta, Răzvan Burleanu a refuzat să o plătească.

Contestatarul alegerii șefului FRF pentru un al patrulea mandat spune că este convins că TAS îi va da dreptate.

Ilie Drăgan (41 de ani) a reușit să achite integral suma solicitată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru continuarea procesului împotriva lui Răzvan Burleanu (41 de ani).

Procesul dintre Ilie Drăgan și Răzvan Burleanu poate începe la TAS

După ce în urmă cu câteva săptămâni anunțase că a plătit propria contribuție, în valoare de 12.500 de euro, contracandidatul lui Burleanu la alegerile FRF din martie 2026 a confirmat astăzi că a virat și partea pe care FRF a refuzat să o achite. Marți, 12 mai, era termenul limită pentru a face plata!

Astfel, Drăgan a suportat singur întreaga taxă de 25.000 de euro necesară pentru ca dosarul să fie judecat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

În această seară am achitat și taxa pe care Răzvan Burleanu a refuzat să o plătească. Eu l-am reclamat la TAS, contestând validitatea alegerii sale pentru al patrulea mandat, și nu înțeleg de ce FRF îl apără în fața TAS. Sunt sigur că TAS îmi va da dreptate. Statutul FRF este clar: «Nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de trei mandate». Ilie Drăgan

Potrivit lui Ilie Drăgan, suma a fost strânsă din donații, după ce a lansat un apel public către cei care îi susțin demersul.

„Am vândut tractorașul cu 7.000 de lei”

În ultimele zile, acesta anunțase inclusiv că este dispus să-și vândă tractorașul de tuns gazon pentru a face rost de bani și pentru a acoperi costurile suplimentare generate de refuzul FRF de a-și plăti partea.

„Am vândut tractorașul cu 7.000 de lei. Mai mulți prieteni și cunoscuți mi-au donat câte 1.000-2.000 de euro. Nu sunt persoane cunoscute din lumea fotbalului. M-am împrumutat și cu 1.000 de euro”, a precizat Ilie Drăgan, pentru GOLAZO.ro.

De ce a trebuit să plătească Ilie Drăgan și partea FRF

Inițial, costurile procedurii de arbitraj urmau să fie împărțite în mod egal între cele două părți, câte 12.500 de euro fiecare.

FRF a transmis însă că nu își asumă această cheltuială, argumentând că angajamentul inițial privind plata fusese făcut în ipoteza judecării cauzei de un complet de trei arbitri, în timp ce dosarul va fi soluționat de un arbitru unic.

În aceste condiții, TAS a condiționat continuarea procedurii de achitarea integrală a sumei, iar Ilie Drăgan a decis să suporte și partea FRF.

Miza procesului de la Lausanne

Ilie Drăgan contestă legalitatea alegerilor din 18 martie 2026, în urma cărora Răzvan Burleanu a obținut al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF.

Drăgan susține că actualul șef al Federației nu mai avea dreptul să candideze, invocând prevederile statutare privind limita mandatelor.

La scrutinul organizat la Casa Fotbalului, Burleanu a primit 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost votat de doar cinci membri afiliați.

Procesul la TAS merge mai departe

Odată cu plata integrală a celor 25.000 de euro, dosarul va continua la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, singurul for competent să analizeze pe fond contestația, potrivit inclusiv motivării recente a Tribunalului București.

„TAS ne-a anunțat că a fost stabilit și arbitrul care va judeca dosarul. Acesta urmează să ne informeze cu privire la calendarul audierilor. Până atunci mă concentrez pe alegerile de la AMFB”, a declarat Ilie Drăgan.

