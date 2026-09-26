„Gică nu va renunța niciodată la asta” Ilie Dumitrescu, explicații după declarația surprinzătoare a lui Ianis Hagi +56 foto
Ilie Dumitrescu. Foto: Sport Pictures
Nationala

„Gică nu va renunța niciodată la asta” Ilie Dumitrescu, explicații după declarația surprinzătoare a lui Ianis Hagi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 20:52
  • Ilie Dumitrescu (57 de ani) a reacționat după declarația neașteptată a lui Ianis Hagi, de la finalul meciului cu Suedia scor 1-2.
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Internaționalul român a surprins după ce a transmis că jucătorii noștri au fost nevoiți să se adapteze unui nou sistem față de cel pregătit la antrenamente.

„Am început într-un sistem diferit față de ce am lucrat în timpul săptămânii, până am reușit să ne adaptăm, am alergat între jucători, la mijloc nu am reușit să punem presiune”, a declarat Ianis Hagi.

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Ilie Dumitrescu: „Gică Hagi nu o să renunțe niciodată la ideea de a avea posesie superioară”

Acum, fostul atacant al Generației de Aur susține că a avut o discuție cu Gică Hagi în privința tacticii sale și a explicat că Ianis a făcut referire la modul în care „tricolorii” au fost nevoiți să se regrupeze în apărare.

„Pe ofensivă, a jucat sistemul care a fost pregătit, 3-4-1-2. Pe defensiv, Ianis a trebuit să coboare, a fost al patrulea în mijloc, cu Rațiu în dreapta, cu doi închizători, cu Munteanu și cu Man în față.

Asta vorbeam cu Gică Hagi dimineață. Zicea că nu o să renunțe niciodată la ideea de a avea posesie superioară și de a face pressing sus. Este nevoie de muncă.

Am întâlnit un adversar foarte bine organizat, cu jucători importanți, uită-te la nume. La început, n-am putut să ieșim, am avut o dificultate foarte mare.

Cred că am suferit puțin în linia de mijloc și s-a văzut. Băluță nu s-a simțit foarte bine, a avut o problemă, a avut ceva rețineri și a ieșit. A spus la pauză cu mai poate să continue.

Aici am suferit, că nu am avut nici ritm, nici intensitate. N-am fost nici în jos, să deschidem unghiuri de pasare, să fim mai activi”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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