Sorana Cîrstea, pe val la Paris! Parcurs imaculat până în sferturile de la Roland Garros! Performanță repetată după 17 ani. Urmează primul „test” tare!

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat în sferturile turneului de la Rolando Garros, după ce a învins-o pe Xiyu Wang (25 de ani, #99 WTA), scor 6-3, 7-6(4).

Românca și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi pe Xiyu Wang, la capătul unei partide care a durat o oră și 57 de minute.

În sferturi, Cîrstea va da peste Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA). Andreeva e una dintre puținele jucătoare care au învins-o pe Sorana în acest an. Sportiva rusă s-a impus cu scorul de 7-6(4), 4-6, 6-2 la turneul de la Linz.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Xiyu Wang și s-a calificat în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea a început perfect partida cu Xiyu Wang din optimile de la Roland Garros. Românca a câștigat primul set al meciului fără mari emoții.

De la scorul de 1-1, Sorana a câștigat 4 game-uri consecutive și s-a distanțat decisiv. În următorul game, Cîrstea a salvat 4 mingi de break, dar nu a reușit să facă față presiunii puse de Xiyu Wang.

Chinezoaica a mai câștigat două game-uri, dar Sorana Cîrstea a fost cea care s-a impus în primul set, scor 6-3, după 47 de minute de joc.

Începutul setului secund a fost unul echilibrat. După 25 de minute de joc, scorul era 2-2.

Deși românca s-a desprins la 5-2, Xiyu Wang i-a pus probleme serioase Soranei. Chinezoaica a revenit, a trecut în avantaj (6-5), dar Cîrstea a avut câștig de cauză în tiebreak, scor 7-4.

28 din 30 de partide câștigase Xiyu Wang în acest an (1 înfrângere și 1 abandon). Totuși, aceasta a jucat numai la turnee ITF sau Challenger, mai slab cotate

Test dificil în sferturi

Sorana a disputat patru partide la Paris. Și le-a câștigat pe toate cu 2-0 la seturi!

Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)

Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)

Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)

„Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA).

470.000 de euro este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în sferturile de la Roland Garros

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță

În urmă victoriei cu Xiyu Wang, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam.

S-a calificat în sferturile Roland Garros, performanță pe care a mai reușit-o la Paris în anul 2009. A ajuns până în sferturi și la US Open, în 2023.

La partida de duminică, în tribune s-a aflat și Ion Țiriac, unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria României.

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Xiyu Wang:

Ași: 1-0

Duble greșeli: 0-1

Lovituri câștigătoare: 26-23

Erori neforțate: 33-35

Puncte câștigate cu serviciul: 42/74 (57%) - 37/72 (51%)

Puncte câștigate la retur: 35/72 (49%) - 32/74 (43%)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport