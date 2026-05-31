„Este o motivație în plus” Cum vrea Radu Drăgușin să se transforme naționala României sub conducerea lui Gică Hagi

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul lui Tottenham și al echipei naționale, a vorbit despre prima întâlnire cu noul selecționer Gheorghe Hagi (61 de ani).

Apărătorul le-a transmis și un mesaj fanilor, după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară.

România se pregătește de meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), partide care vor reprezenta revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale.

Radu Drăgușin: „Trebuie să devenim o echipă mai omogenă”

Radu Drăgușin a vorbit despre prima întâlnire cu noul selecționer și a explicat ce îl motivează înaintea acestei noi aventuri a echipei naționale.

„A fost o întâlnire foarte bună, normală. Am avut acum o ședință alături de băieți și sunt sigur că pe parcursul acestor zile vom avea mai multe ședințe și o să putem să ne descoperim și el pe noi și noi pe dânsul (n.r. Gică Hagi).

Cred că trebuie să arătăm lucrurile pe care le-am arătat și până acum, care nu trebuie să lipsească de la nicio acțiune. Atitudinea și dorința de a reprezenta România cât mai bine.

Și în același timp cred că trebuie să devenim o echipă mai omogenă, o echipă care se cunoaște mai bine. Pentru acest lucru este nevoie de timp”, a declarat Radu Drăgușin într-un interviu pentru FRF TV.

Pot să spun faptul că am văzut mai ales în ultima perioadă calitatea pe care o avem și entuziasmul care este în interiorul echipei. Este un parcurs, este un nou început plin de entuziasm și sper că acest lucru să ne ajute să devenim o echipă și mai bună, și mai competitivă. Radu Drăgușin, fundașul naționalei României

Radu Drăgușin, mesaj pentru fani: „Să ne ofere în continuare același suport”

În ciuda dezamăgirii provocate de ratarea calificării la Mondialul de anul acesta, Radu Drăgușin le cere fanilor să fie în continuare alături de echipă.

„Faptul că am ratat această calificare la Mondial ne-a durut în primul rând pe noi pentru că știm că și-au pus foarte mari speranțe în noi și de fiecare dată ne-au fost alături.

Tot ceea ce pot să le transmit este să ne ofere în continuare același suport, să ne ofere același sprijin pentru că pentru noi este incredibil de important sprijinul pe care ni-l oferă la fiecare meci, în fiecare deplasare.

Noi vom da în continuare totul pe teren, vom da totul pentru România pe teren, iar singurul lucru pe care îl pot cere înapoi este suportul necondiționat al lor”.

Drăgușin a mai fost întrebat dacă simte o presiune din cauza faptului că este considerat un jucător de bază al naționalei.

„Nu, din contră. Pentru mine reprezintă doar o motivație în plus să știu că colegii mei, antrenorii, echipa națională are încredere în mine și se așteaptă de la mine să performez. Este o motivație în plus și o iau ca atare”.

29 de selecții a adunat Radu Drăgușin pentru naționala României. A marcat un gol

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1);

: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1); Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0);

Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

